الخارجية الروسية تصف الحالة الهيستيرية للغرب نتيجة لاحتضان روسيا بطولة كأس العالم

انتقدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الحملات الدعائية التي تسعى لتشويه صورة روسيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الجاري.

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تحدثت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن بعض الحملات الدعائية المغرضة التي تهدف لتشويه صورة روسيا في العالم لمنع المشجعين الراغبين بحضور البطولة من الذهاب إلى روسيا.

من حملات دعائية في الأرجنتين وأوكرانيا، حول خطر النساء الروسيات على المشجعين، إلى بريطانيا التي تتحدث عن شرب المشجعين للكحول وأعمال العنف التي من الممكن أن يقوموا بها.

كما وتحدثت عن تشويه صورة روسيا من خلال كتيبات ومنشورات تم توزيعها في النرويج حول وجود أسلاك شائكة على خلفية الملاعب من أجل تشويه استعدادات روسيا للبطولة.

وفي الوقت ذاته أكدت زاخاروفا على أنه هناك الكثير من الطلبات للحصول على تأشيرات لزيارة روسيا في فترة المونديال، وبأن روسيا تسعى لإظهار هذا الحدث على أعلى مستوى.

يذكر بأن روسيا تستضيف كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة من 14 يونيو/ حزيران و حتى 15 يوليو/ تموز.