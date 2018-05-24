بيسكوف: كأس العالم في روسيا سيكون عيدا دوليا

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في روسيا على أعلى مستوى، بغض النظر عما يقوله الآخرون.

موسكو-سبوتنيك.وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "ان.تي.في" على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "سيكون عيدا دوليا.. بغض النظر عما يقال. وسيكون أفضل بطولة عالمية لكرة القدم تنظم على الارض".

تصريحات بيسكوف هذه تأتي تزامنا مع إفتتاح أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يستمر حتى 26 أيار/مايو، بمشاركة دولية كبيرة حيث بلغ عدد المشاركين 15 ألفا من دول مختلفة.

© Sputnik . Eugene Odinokov الخارجية الروسية تصف الحالة الهيستيرية للغرب نتيجة لاحتضان روسيا بطولة كأس العالم

ومن بين المشاركين زعماء دول و حكومات كما ويشارك كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي.

هذا وتتعرض روسيا لحملة عشوائية من أجل تشويه صورة تنظيمها لبطولة كأس العالم، لتنتقد ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية هذه الحملات، ولتؤكد على حرص الحكومة الروسية على إستضافة هذا الحدث العالمي على أعلى مستوى.

يذكر بأن بطولة كأس العالم تنطلق صيف العام الجاري في روسيا في الفترة الممتدة من 14يونيو/حزيران و حتى 15 يوليو/تموز، وتستضيف مباريات البطولة 11 مدينة روسية.