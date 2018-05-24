زوجة حارس منتخب الأرجنتين المصاب تشكك بفحوصات أطباء المنتخب

وتابعت قائلة بأن زوجها سيتعافى كليا قبل انطلاق كأس العالم بحسب ما أكد لها الأطباء، حيث ستستغرق فترة الإنعاش مابين 2 الى 3 أسابيع كحد أقصى للتعافي.
La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos.— EliGuercio (@ElianaGuercio) ٢٢ مايو ٢٠١٨
وأكدت على رغبة سيرجيو بتمثيل منتخب بلاده في المباراة الإفتتاحية، بحسب ما نشر موقع "غول".
يذكر بأن الإتحاد الأرجنتيني أعلن في وقت سابق عن إصابة الحارس و إستدعاء حارس نادي تيغريس المكسيكي ناويل غوزمان، كبديل لروميرو.
[ALTA] Nahuel Guzmán será el arquero que reemplazará a Sergio Romero en la convocatoria.— Selección Argentina (@Argentina) May 22, 2018
هذا و تشارك الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الحالي في روسيا في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات آيسلندا، كرواتيا و نيجيري
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