زوجة حارس منتخب الأرجنتين المصاب تشكك بفحوصات أطباء المنتخب

تحدثت زوجة الحارس الأرجنتيني وحارس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيرجيو روميرو، عن الإصابة التي أبعدت زوجها عن تشكيلة منتخب التانغو الأرجنتيني.

© REUTERS / EDGARD GARRIDO ميسي: لن أتخلى عن المنتخب الأرجنتيني حتى لو لم نفز بكأس العالم 2018

أكدت إليانا جيرسيو على ان إصابة زوجها هي في الغضروف ولايوجد كسر.

وتابعت قائلة بأن زوجها سيتعافى كليا قبل انطلاق كأس العالم بحسب ما أكد لها الأطباء، حيث ستستغرق فترة الإنعاش مابين 2 الى 3 أسابيع كحد أقصى للتعافي.

La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. — EliGuercio (@ElianaGuercio) ٢٢ مايو ٢٠١٨

وأكدت على رغبة سيرجيو بتمثيل منتخب بلاده في المباراة الإفتتاحية، بحسب ما نشر موقع "غول".

يذكر بأن الإتحاد الأرجنتيني أعلن في وقت سابق عن إصابة الحارس و إستدعاء حارس نادي تيغريس المكسيكي ناويل غوزمان، كبديل لروميرو.

[ALTA] Nahuel Guzmán será el arquero que reemplazará a Sergio Romero en la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) May 22, 2018

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هذا و تشارك الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم المقررة صيف العام الحالي في روسيا في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات آيسلندا، كرواتيا و نيجيري