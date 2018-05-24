زوجة إيكاردي المبعد عن منتخب التانغو : هو مستقبل الكرة الأرجنتينية

تحدثت زوجة ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني ونادي انترميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، عن عدم استدعاء إيكاردي للمنتخب الأول لكأس العالم وبأن المستقبل بانتظاره.

وذكرت وكيلة أعمال إيكاردي أن اللاعب سيكون الرقم "تسعة" في المستقبل للمنتخب الأرجنتيني.

كما لفتت إلى أن عدم استدعاء اللاعب ربما لأن الظروف غير مناسبة في الوقت الحالي ولكن في المستقبل سيكون لاعبا في صفوف المنتخب الأول، بحسب مانقل موقع "football-italia".

© REUTERS / EDGARD GARRIDO ميسي: لن أتخلى عن المنتخب الأرجنتيني حتى لو لم نفز بكأس العالم 2018

وإيكاردي ينتظر بفارغ الصبر فرصة اللعب للمنتخب الوطني، وأعربت زوجته عن استغرابها من عدم استدعائه في الوقت الحالي، و ووصفت الأمر بأنه غير عادل، لأنه يستحق بأن يكون في الفريق ولديه كل المقومات.

ويشارك منتخب التانغو الأرجنتيني في البطولة بالمجموعة الرابعة الى جوار منتخبات كل من آيسلندا، كرواتيا و نيجيريا.