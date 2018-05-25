محمد صلاح يتحدى الجميع: هذا ما سنفعله في كأس العالم

أطلق نجم المنتخب المصري، وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جملة من التصريحات وصفت بـ"التحدي غير المسبوق" لكافة منتخبات مجموعته في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وتحدث صلاح، في مؤتمر صحفي نقله موقع "كينج فوت" الرياضي، عن تأهل الفراعنة لأول مرة في المونديال منذ 28 عاما، وعن طموحاته في المونديال الذي سينطلق الشهر المقبل.

© REUTERS / ARND WIEGMANN أول تعليق من محمد صلاح على الانتقادات الموجهة لزوجته (فيديو)

وقال اللاعب ذو الـ25 عاما: "كلنا في قمة التركيز والتصميم من أجل إرضاء الجماهير".

وتابع "أنا متحمس للغاية للعب في كأس العالم، مثلي مثل كافة زملائي في الفريق".

ومضى بقوله

"متفاءل للغاية بأن الفريق يمكنه أن يصل إلى مرحلة غير متوقعة في كأس العالم، فنحن قادرون على تحدي الجميع".

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال مع منتخبات أوروغواي وروسيا (مستضيف البطولة) والسعودية.

ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في المونديال أمام أوروغواي يوم 15 يونيو/ حزيران، ثم يواجه روسيا يوم 19 يونيو، ويلعب مع السعودية يوم 25 يونيو.

ورد محمد صلاح عن تأثيره الكبير على الشباب المصري بقوله: "أشعر بالفخر لما أمثله للشباب في بلدي، كما أشعر بالسعاة على الدعم الذي أحظى به على مستوى النادي والمنتخب الوطني".

وأضاف "ما يحدث في مصر هذه الأيام يجعلني أشعر بالسعادة والفخر لما أقوم به".

ومضى نجم ليفربول

"هذا الاهتمام الكبير لا يجعلني أشعر بالتوتر على الإطلاق، لأنني أعرف ما أريده".

© AP Photo / Sunday Alamba مفاجآت "بالجملة" في قائمة المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري في إيطاليا، عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، غدا السبت 26 مايو/ أيار في العاصمة الأوكرانية "كييف".

ويلعب المنتخب المصري، اليوم الجمعة مباراة ودية أمام الكويت، ثم يسافر في معسكر خارجي ليلعب مباراة أخرى أمام كولومبيا يوم 1 يونيو/ حزيران، ثم مباراة أخيرة قبل المونديال أمام بلجيكا يوم 6 يونيو في بروكسل.