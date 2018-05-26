خروج محمد صلاح باكيا من نهائي أبطال أوروبا عقب إصابته (صور + فيديو)

وانتهت مشاركة محمد صلاح، هداف ليفربول، الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدموع، عندما خرج لاعب منتخب مصر مصابا في الكتف في الدقيقة 31 أمام ريال مدريد اليوم السبت 26 مايو/أيار الجاري، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
ولكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب انجلترا.
واضطر ريال مدريد لإجراء تبديل في الشوط الأول بعد فترة قصيرة من خروج صلاح عقب إصابة داني كارباخال عندما كان يحاول لعب الكرة بكعب القدم.
وكان اللاعب الاسباني يبكي عندما خرج من الملعب وشارك ناتشو بدلا منه في الدقيقة 37.
وانتهى الشوط الأولى لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي.
I felt like crying with Salah #UCLfinal pic.twitter.com/865LVFYwPr— Your Village People (@Onyema_Donald) May 26, 2018
Salah crying like a little girl🖕🖕 pic.twitter.com/EF5OlwwRqt— KentonCITY💯🇯🇲💯 (@city_kenton) May 26, 2018
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