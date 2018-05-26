أول تعليق من تركي آل الشيخ على إصابة محمد صلاح

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على الإصابة التي تعرض لها جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " نجمنا الكبير المبدع محمد صلاح.. ألف سلامة ياكابتن".

وتسببت إصابة محمد صلاح، في المباراة المقامة اليوم بين فريقة ليفربول وفريق ريال مدريد الإسباني، في إنهاء مشاركته الأولى، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

لكن صلاح، الذي سيحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب انجلترا.

وتأتي مواساة تركي آل الشيخ لمحمد صلاح عقب إصابته، بعدما بدأ المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ الربط بين إصابة صلاح اليوم وأمنية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي أعرب عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

وجاءت تصريحات الشيخ خلال برنامج رياضي سعودي، قال فيه إنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ضمن الوفد السعودي لاجتماعات وزراء الرياضة العرب.

وقال إنه يتمنى خوض صلاح مباريات أكثر قبل كأس العالم، الأمر الذي قد يرفع احتمالية إصابة اللاعبين المصريين، خاصة لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، قبل المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل.