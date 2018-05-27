أول ظهور لمحمد صلاح بعد تعرضه للإصابة (صور+فيديو)

إذاعت قناة "إي إس بي إن" الرياضية، أول فيديو للاعب المصري، محمد صلاح، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 26 مايو/أيار الجاري.

ويظهر صلاح في الفيديو، وهو يضع جبيرة حول ذراعه المصاب، أثناء خروجه من ملعب أوليمبيسكي، في كييف، ولم يجب على أسئلة الصحفيين والمراسلين بشأن موقفه من المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وصرح يورغن كلوب، مدرب النادي في تصريحات صحفية، نقلها الموقع الرسمي لليفربول، بأن إصابة محمد صلاح "خطيرة".

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

Mo Salah leaves stadium with arm in a sling after "serious" shoulder injury in Champions League finalhttps://t.co/sx43SVmy4d pic.twitter.com/mEEscavFSz — Mirror Football (@MirrorFootball) May 26, 2018

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Salah im a sling with Salt bae guy. pic.twitter.com/DUSFDF71zl — Football Stands (@TheFootyStands) May 26, 2018

​وحقق فريق ريال مدريد الإسباني، مساء أمس السبت، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.