بعد جملته الغامضة... زيدان وراموس يطالبان رونالدو بالبقاء مع الريال

ألمح كريستيانو رونالدو إلى أنه ربما يكون خاض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، بعدما توج مع ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة، لكن زميله سيرجيو راموس قائد ريال طالبه بالاستمرار وعدم الرحيل وكذلك حال المدرب زين الدين زيدان.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich رسالة راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة

وأبلغ رونالدو شبكة "بي.إن سبورتس" التلفزيونية عقب التفوق 3-1 على ليفربول أمس السبت أنه سيعلن قريبا قراره النهائي بخصوص مستقبله. وقال: "في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى الاستمتاع بالأمر لكن في الأيام المقبلة سأعلن موقفي للمشجعين الذين دائما ما ساندوني. من الرائع الوجود في ريال مدريد"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول للريال، وأضاف البديل جاريث بيل هدفين منهما هدف بركلة خلفية مزدوجة رائعة ليحرز النادي الملكي اللقب الأوروبي للمرة 13 في تاريخه، وللمرة الرابعة في خمس سنوات بينما جاء هدف ليفربول الوحيد بواسطة ساديو ماني.

وعندما طلب من الهداف التاريخي للريال، توضيح إجابته، تابع كلامه دون أن يقدم تفسيرا، ما زاد من غموض إجابته.

Cristiano Ronaldo becomes first player in the Champions League era to lift the trophy five times:



07/08: 🏆Man Utd

13/14: 🏆Real Madrid

15/16: 🏆Real Madrid

16/17: 🏆Real Madrid

17/18: 🏆Real Madrid pic.twitter.com/AfxQjJiEyH — SPORTbible (@sportbible) May 27, 2018

وقال رونالدو الذي سيبدأ الاستعداد للعب في كأس العالم الشهر المقبل مع بلاده "…يجب الحصول على راحة الآن ومقابلة زملائي في البرتغال وفي الأسابيع القليلة المقبلة سأعلن قراري".

© AP Photo / Adam Davy صحف مصرية تتحدث عن "صراع العرش" بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

ورد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 33 عاما بغضب عند سؤاله إذا كان يشعر بالإحباط بسبب عدم التسجيل في المباراة النهائية.

وقال رونالدو الذي أصبح أول لاعب يتوج باللقب خمس مرات منذ تغيير شكل البطولة في 1992 في ظل إحراز اللقب سابقا مع مانشستر يونايتد "من هذا الذي يشعر بالإحباط؟ ربما يرغب البعض في تغيير مسمى دوري أبطال أوروبا إلى دوري أبطال كريستيانو رونالدو. من صاحب أكبر عدد من الألقاب؟ ومن صاحب أكبر عدد من الأهداف".

ولم يتمكن زيدان من الرد بوضوح عن سؤال حول توقيت تعليقات رونالدو، وقال إنه لم يتحدث إلى لاعبه قبل المباراة بخصوص مستقبله.

وأضاف زيدان: "كريستيانو يجب أن يستمر في جميع الأحوال. سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة لكن بالنسبة لي هو يجب أن يستمر".

وطلب راموس أيضا من زميله البقاء لكنه في الوقت ذاته أكد أنه ينبغي للاعب البرتغالي توضيح ما يريده.

وقال راموس: "أنا متأكد أن كريستيانو سيتحدث في نهاية الموسم. إذا كان هناك أي شيء وراء ما قاله فيجب عليه توضيح الأمور".

وأثار رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 120 هدفا، جدلا العام الماضي بعد أيام قليلة من فوز ريال 4-1 على يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن اللاعب الشهير غير سعيد بسبب طريقة معاملته في النادي الإسباني.

ويعتقد البعض أن رغبة رونالدو في التوقيع على عقد جديد وراء ما حدث العام الماضي ولم يوقع بعد اللاعب البرتغالي على عقد جديد مع النادي الذي ضمه من مانشستر يونايتد مقابل صفقة قياسية عالمية آنذاك بلغت قيمتها 85.5 مليون جنيه إسترليني (113.77 مليون دولار).