تسجيل
11:37 27 مايو/ أيار 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
كريستيانو رونالدو

بعد جملته الغامضة... زيدان وراموس يطالبان رونالدو بالبقاء مع الريال

© REUTERS / BENOIT TESSIER
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
انسخ الرابط
0 0 0

ألمح كريستيانو رونالدو إلى أنه ربما يكون خاض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد، بعدما توج مع ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة، لكن زميله سيرجيو راموس قائد ريال طالبه بالاستمرار وعدم الرحيل وكذلك حال المدرب زين الدين زيدان.

مباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - سيرخيو راموس
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
رسالة راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة
وأبلغ رونالدو شبكة "بي.إن سبورتس" التلفزيونية عقب التفوق 3-1 على ليفربول أمس السبت أنه سيعلن قريبا قراره النهائي بخصوص مستقبله. وقال: "في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى الاستمتاع بالأمر لكن في الأيام المقبلة سأعلن موقفي للمشجعين الذين دائما ما ساندوني. من الرائع الوجود في ريال مدريد"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول للريال، وأضاف البديل جاريث بيل هدفين منهما هدف بركلة خلفية مزدوجة رائعة ليحرز النادي الملكي اللقب الأوروبي للمرة 13 في تاريخه، وللمرة الرابعة في خمس سنوات بينما جاء هدف ليفربول الوحيد بواسطة ساديو ماني.

وعندما طلب من الهداف التاريخي للريال، توضيح إجابته، تابع كلامه دون أن يقدم تفسيرا، ما زاد من غموض إجابته.

وقال رونالدو الذي سيبدأ الاستعداد للعب في كأس العالم الشهر المقبل مع بلاده "…يجب الحصول على راحة الآن ومقابلة زملائي في البرتغال وفي الأسابيع القليلة المقبلة سأعلن قراري".

اللاعب المصري، لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، 31 مارس/ آذار 2018
© AP Photo / Adam Davy
صحف مصرية تتحدث عن "صراع العرش" بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو
ورد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 33 عاما بغضب عند سؤاله إذا كان يشعر بالإحباط بسبب عدم التسجيل في المباراة النهائية.

وقال رونالدو الذي أصبح أول لاعب يتوج باللقب خمس مرات منذ تغيير شكل البطولة في 1992 في ظل إحراز اللقب سابقا مع مانشستر يونايتد "من هذا الذي يشعر بالإحباط؟ ربما يرغب البعض في تغيير مسمى دوري أبطال أوروبا إلى دوري أبطال كريستيانو رونالدو. من صاحب أكبر عدد من الألقاب؟ ومن صاحب أكبر عدد من الأهداف".

ولم يتمكن زيدان من الرد بوضوح عن سؤال حول توقيت تعليقات رونالدو، وقال إنه لم يتحدث إلى لاعبه قبل المباراة بخصوص مستقبله.

وأضاف زيدان: "كريستيانو يجب أن يستمر في جميع الأحوال. سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة لكن بالنسبة لي هو يجب أن يستمر".

محمد صلاح
© REUTERS /
زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
وطلب راموس أيضا من زميله البقاء لكنه في الوقت ذاته أكد أنه ينبغي للاعب البرتغالي توضيح ما يريده.

وقال راموس: "أنا متأكد أن كريستيانو سيتحدث في نهاية الموسم. إذا كان هناك أي شيء وراء ما قاله فيجب عليه توضيح الأمور".

وأثار رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 120 هدفا، جدلا العام الماضي بعد أيام قليلة من فوز ريال 4-1 على يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن اللاعب الشهير غير سعيد بسبب طريقة معاملته في النادي الإسباني.

ويعتقد البعض أن رغبة رونالدو في التوقيع على عقد جديد وراء ما حدث العام الماضي ولم يوقع بعد اللاعب البرتغالي على عقد جديد مع النادي الذي ضمه من مانشستر يونايتد مقابل صفقة قياسية عالمية آنذاك بلغت قيمتها 85.5 مليون جنيه إسترليني (113.77 مليون دولار).

انظر أيضا:

قبل أيام من نهائي دوري الأبطال... كريستيانو رونالدو يتحدث عن محمد صلاح (فيديو)
رونالدو يدخل عالم التلفزيون من باب "فيسبوك" بكرة القدم النسائية
مورينيو: مهمة البرتغال مستحيلة في كأس العالم دون رونالدو
كشف مصير كريستيانو رونالدو من نهائي دوري الأبطال
زيدان يكشف حجم إصابة رونالدو خلال الكلاسيكو
تعليق "مفاجئ" من محمد صلاح عن مواجهته المرتقبة مع كريستيانو رونالدو
"الظاهرة" يرشح هذه المنتخبات للفوز بكأس العالم و يتحدث عن ميسي و رونالدو
محمد صلاح يهدد عرش كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال
الكلمات الدلالية:
نهائي دوري الأبطال, أهداف, كأس العالم 2018, رويترز, مانشستر يونايتد, ريال مدريد, سيرخيو راموس, زين الدين زيدان, كريستيانو رونالدو, العالم
معايير المجتمعنقاش
التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

أخبار كأس العالم

كل الأخبار

وقد يعجبك أيضا

مولتيميديا

تسجيل
captcha
دخولسياسة الخصوصية
ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
استعادة كلمة السر
captcha
دخولسياسة الخصوصية
تسجيل
هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
نعملا
تسجيل
avatar

أهلا بكم, !

لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
تسجيل
avatar

أهلا بكم, !

دخول
يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
حذف الملف الشخصي
هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
نعملا
تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
إغلاق
معايير المجتمع

إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

  • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
  • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
  • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
  • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
  • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
  • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
  • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
  • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
  • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
  • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
  • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
  • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
  • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
  • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
  • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
  • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
  • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
  • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
  • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

  • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
  • هوية المستخدم.
  • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

دخول
تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
أوك