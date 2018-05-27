الاتحاد المصري يرد على تركي آل الشيخ بشأن حرمان محمد صلاح من كأس العالم

رد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اليوم الأحد 27 مايو/أيار، على الإدعاءات التي نشرها رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بشأن حرمان نجم منتخب مصر، محمد صلاح من المشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

ونفى أبو ريدة، أن يغيب محمد صلاح بسبب إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا، لنحو شهرين أو أكثر كما تردد.

وكان المسؤول السعودي، قد نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أعلن فيه أن "إصابة محمد صلاح ستمنعه من المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018".

© REUTERS / ANDREW BOYERS تركي آل الشيخ ينشر خبرا صادما بشأن محمد صلاح

ومن المقرر أن تلعب مصر مع السعودية في مجموعة واحدة في بطولة كأس العالم بروسيا.

وقال تركي آل الشيخ: "مع بالغ الحزن.. للأسف نجمنا العربي الكبير محمد صلاح تأكد غيابه شهرين للإصابة… مما يعني أننا سنفتقده في كأس العالم… نتمنى له الشفاء العاجل".

ونشر تركي آل الشيخ، تدوينة أخرى، زعم فيها: "في اعتقادي أن نادي ليفربول لن يسمح لصلاح بأخذ إبرة الكورتيزون، لأن ذلك فيه خطورة على اللاعب في المدى البعيد، وسيضغط بشدة في سبيل استكمال العلاج لمدة شهرين".

واختتم بقوله "مما يعني للأسف، أننا لن نرى النجم محمد صلاح في كأس العالم".

ولكن هاني أبو ريدة، قال في تصريحات لمواقع مصرية محلية: "الأنباء المتداولة بغياب صلاح شهرين وبالتالى غيابه عن كأس العالم غير صحيحة".

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.

مفيش لاعيب كوره في ال toplevel بيعمل اشعه ليلة إصابته لان لازم يستنوا على الأقل ١٢ ساعه علشان الاشعه تطلع واضحه ودقيقه!! يعني كل اللي سمعتموه امبارح تشخيص مبدئي!!صلاح هيعمل أشعه النهارده ومن خلال مشاهدتي للقطه اكثر من مره أتوقع ان ان شا الله ماتكونش اكثر من ٣ أسابيع.. — Mido (@midoahm) May 27, 2018

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من جانبه، قال اللاعب المصري الدولي المعتزل، أحمد حسام "ميدو"، إن جميع التقارير الصادرة حول إصابة محمد صلاح قد تكون غير صحيحة.

وقال ميدو: "لا يوجد لاعب في المستويات المحترفة، يجري أشعة في يوم المباراة، ينبغي أن ينتظروا على الأكثر 12 ساعة حتى تكون الأشعة واضحة ودقيقة".

وتابع

"كل ما سمعتموه من تقارير ليست إلا تشخيصات مبدئية، والمفترض أن يجري صلاح أشعة اليوم لتشخيص الحالة بصورة نهائية".

واختتم "من خلال مشاهدتي للقطة، أكثر من مرة أتوقع أن تحتاج علاج أكثر من 3 أسابيع".