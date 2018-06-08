الحريري إلى روسيا بعد تلقيه دعوة خاصة لحضور حفل افتتاح مباريات كأس العالم

وأشار المصدر إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها الحريري من الرئيس فلاديمير بوتين، للمشاركة في حفل الافتتاح، لافتاً إلى أن الحريري وبوتين، قد يعقدا لقاءاً ثنائيا خلال هذه الزيارة.
هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً موزعا على 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)