رئيس اللجنة التنظيمية: أكثر من 200 ألف شخص ينظمون بطولة كأس العالم

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية "روسيا-2018"، أليكسي سوروكين، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد أكثر من 200 ألف شخص للعمل في كأس العالم 2018 في روسيا.

© REUTERS / DAVID GRAY بسبب كأس العالم لاعب أسترالي يؤجل شهر عسله وهكذا كانت ردة فعل زوجته

موسكو — سبوتنيك . وقال سوروكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك بعض المسائل الجانبية، ولكن لحسن الحظ ليست ذات طابع عالمي، هناك الكثير من الزوار، وسيكون لدينا أكثر من 200 ألف شخص معتمدين لكأس العالم! أي أنهم هم الذين ينظمون البطولة، يمكنك أن تتخيل؟ هذا حجم غير مسبوق من التدريب، ومقدار القوى المشاركة، أتتصور مدى حجم عالمنا".

تقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا من 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.