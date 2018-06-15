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مؤتمر صحفي حول كأس العالم - 2018 في روسيا

الفيفا تصدر بيان شديد اللهجة لمساندة قناة قطرية في أزمتها

© Sputnik . Aleksei Danichev
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، بيان شديد اللهجة لمساندة قناة " Bein sport" القطرية الناقلة لمباريات كأس العالم "روسيا 2018" في الشرق الأوسط.

وقال الفيفا في بيان نشره على الموقع الرسمي الخاص به: "FIFA على دراية بأن قناة مقرصنة تحمل اسم BeoutQ قامت وبشكل غير قانوني ببث المباريات الأولى من كأس العالم FIFA 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

بي إن سبورت
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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وتابعت "يأخذ FIFA بمنتهى الجدية مسألة انتهاكات ملكيته الفكرية، ويدرس حاليا كل الخيارات المتاحة لوقف خرق حقوقه، ولا سيما اتخاذ خطوات بحق المؤسسات الشرعية التي ينظر إليها بأنها تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية".

ومضى "في هذه الصدد، نحن ندحض المعلومات بأن قناة BeoutQ حصلت على أي حقوق من FIFA لبث أي من أحداث FIFA".

وكانت قنوات " Bein sport"  قد أصدرت بيانا أعلنت فيه إذاعتها 22 مباراة من المونديال على قنواتها المفتوحة، وإذاعة باقي المباريات على القنوات المشفرة، على أن تكون لقاءات المنتخبات العربية ضمن المباريات المذاعة على القنوات المفتوحة.

ويلعب في كأس العالم 4 منتخبات عربية وهم: "السعودية ومصر والمغرب وتونس".

 

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