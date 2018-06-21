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16:06 21 يونيو/ حزيران 2018
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سياسي مغربي يقارن بين هدف بلاده في كأس العالم وحملة المقاطعة

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أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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لم تنته حتى الآن حملة "مقاطعون" والتي يقودها المغاربة ضد 3 منتجات رئيسية في البلاد.

وقال منصف بلخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في تغريدة له قام بحذفها: "الكل استشاط غضبا لأن لاعبا سجل بطريقة غير إرادية ضد مرماه، لكن الصمت يتمكن من الجميع ونحن نسجل ضد اقتصادنا مدمرين مقاولات وطنية ومعها قطاع التشغيل بطريقة إرادية.. ابحثوا عن الغلط".

وجاء حديث بلخياط، بعد خطأ خالد بوهدوز، لاعب المنتخب المغربي الذي سجل هدفا في مرماه عن طريق الخطأ.

ونشر بلخياط تدوينته في أثناء تواجده بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث يلعب المنتخب المغربي مبارياته في كأس العالم.

في الوقت نفسه، نظم عدد من الفلاحين مسيرات احتجاجية بسبب تراجع دخولهم بعد مرور شهرين على بدء حملة "مقاطعون".

وقال المحتجون إن حليبهم أصبح لا يصل إلى المستهلكين، ما أدى إلى انخفاض مداخيلهم اليومية التي "تعتبر موردا أساسيا لمعيشة معظم الفلاحين".

وكانت حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات رائدة في مجالها هي شركة المياه المعدنية "سيدي علي" وشركة "أفريقيا" للغاز والمحروقات قد انطلقت، بالإضافة إلى شركة "سنترال دانون" منذ أكثر من شهر، وهو ما كبد هذه الشركات خسائر كبيرة خاصة "سنترال دانون" التي أعلنت أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة، إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي (15.89 مليون دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران.

وفي أول تحرك سياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (المعارض) بعد انتخاب حكيم بنشماش أمينا عاما جديدا له، قدم نواب الحزب في البرلمان طلبا لسحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني.

أعلن نواب حزب الأصالة والمعاصرة "البام" بمجلسي النواب والمستشارين المغربي، الأربعاء 6 يونيو/حزيران، تقديم طلب برلماني لسحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة من تعيينها، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة.

وقالت الحكومة المغربية في تصريحات صحفية إن المقاطعة تضر بالاقتصاد المغربي والاستثمار الأجنبي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار المغرب العربي, أخبار المقاطعة, أخبار المغرب, الديوان الملكي المغربي, الحكومة المغربية, المغرب
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