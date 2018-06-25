صحيفة سعودية تعتذر للجمهور المصري عن غلاف "كبسناكم"

سحبت صحيفة "عكاظ" السعودية غلاف ملحقها الرياضي الذي خصصته للتعليق على مباراة منتخبي مصر والسعودية في كأس العالم واستبدلته بأخر.

وكتبت الصحيفة في الغلاف الأول الذي تم سحبه "كبسناهم" مع صورة لعدد من لاعبي المنتخب السعودي وهم يسجدون على الأرض، ووضعت صورة للاعب المصري محمد صلاح وبجانبه النتيجة وإناء طبخ.

أما الغلاف الجديد الذي نشرته الصحيفة فحمل عنوانا آخر، هو "فوزنا فوزكم" وتغيرت فيه صورة اللاعب المصري محمد صلاح بأخرى.

عكاظ الرياضية (السعودية)، تكتب في مانشيت الغد(كبسناهم) ثم تسحب الغلاف وتنشر آخر يحمل اعتذارا في المانشيت (حقكم علينا.. فوزنا فوزكم) #مصر_السعودية #WorldCup2018 pic.twitter.com/TjnZa0E14t — Nariman Nagui (@NarimanNagy) June 25, 2018

وكتبت الصحيفة على صفحتها بموقع تويتر "حقكم علينا" موجهة حديثها إلى الجمهور المصري.

وانتشر الغلاف الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله مغردون واعتبروه لا يليق.

هذا النوع من المحتوى لا يليق ببلادنا ولسنا من يبدأ بالتهجم وزيادة توتر العلاقات بين المجتمع السعودي والمصري، محمد صلاح لاعب خلوق لم يحتفل وصرّح بأن السعودية هي بلده الثاني ثم تقوم بعدها عكاظ وتنشر هذا العنوان والصورة غير اللائقة، المصريون يستحقون الإعتذار نيابةً عن سفهاء إعلامنا! pic.twitter.com/3HJpTe3Z1h — شبابي متمرد ™🇸🇦. (@sz_vc7) June 25, 2018

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحتل الأخضر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل الفراعنة ترتيب المجموعة.

عدلت عكاظ الوضع ،، و يحسب الاعتذار و كان من الاولى تجنب الاول #السعوديه_مصر — د.هلالي (@hilalverse) June 25, 2018

وأحرز سالم الدوسري، هدف سعودي قاتل في مرمى المنتخب المصري، في الدقيقة 94 من المباراة.

غلاف الصفحات الرياضية لصحيفة #عكاظ

تجسيد حقيقي لما بين البلدين.

ولاعزاء للمترزقة.

👏👏👏

#السعوديه_مصر pic.twitter.com/JiPQZYPtzn — محمد البكيري (@m_bukairy) June 25, 2018

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 22، قبل أن يرد الأخضر السعودي بهدفين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 95.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب السعودي مشواره في المونديال محتلا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل نظيره المصري الترتيب برصيد خال من النقاط.