تعليق محمد بن زايد على فوز فرنسا بكأس العالم

حرص محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تهنئة المنتخب الفرنسي بفوزه بلقب كأس العالم 2018، إثر التغلب على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2.

وغرد ابن زايد قائلا: "نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلا لكأس العالم 2018، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار".

وأضاف " كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة".

نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلا لكأس العالم 2018 ، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار ، كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 15, 2018

وحقق المنتخب الفرنسي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب التتويج به عام 1998 في البطولة التي استضافتها بلاده.

وشهد كأس العالم الذي استضافته روسيا، العديد من المباريات القوية، وانتهى باحتلال فرنسا وكرواتيا وبلجيكا وإنجلترا المراكز الأربعة الأولى على الترتيب.