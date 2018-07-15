أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد الخسارة في نهائي المونديال

وشاركت كيتاروفيتش، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة لمنتخب بلادها، وكتبت لهم: "أحسنتم، لقد دخلتم التاريخ من محاربتكم للأسد. نحن فخورون بكم!!!".
وتبدلت ملامح كوليندا كيتاروفيتش، أثناء متابعتها لمباراة الختام في مونديال روسيا 2018.
وكافحت كرواتيا لمدة ساعة لكن الإرهاق بدا أنه سيطر عليها بعدما لجأت لوقت إضافي في الأدوار الثلاثة السابقة، ومنح هدفان من بول بوجبا وكيليان مبابي التقدم لفرنسا بفارق ثلاثة أهداف.
واستغل مانزوكيتش خطأ من الحارس هوجو لوريس ليقلص الفارق في الدقيقة 69، ولكن الفريق الذي يعد الحصان الأسود بالبطولة لم يستطع أن يعوض الهزيمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)