أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد الخسارة في نهائي المونديال

كانت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، حريصة على دعم منتخب بلادها، بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام نظيره الفرنسي في روسيا.

وشاركت كيتاروفيتش، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة لمنتخب بلادها، وكتبت لهم: "أحسنتم، لقد دخلتم التاريخ من محاربتكم للأسد. نحن فخورون بكم!!!".

وتبدلت ملامح كوليندا كيتاروفيتش، أثناء متابعتها لمباراة الختام في مونديال روسيا 2018.

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب يهنئ فرنسا بحصد بطولة كأس العالم 2018

خطفت فرنسا هدف التقدم عندما حول ماريو مانزوكيتش ركلة حرة نفذها أنطوان جريزمان برأسه عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، ولكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل بتسديدة رائعة بعد عشر دقائق أخرى، لكنه تسبب في ركلة جزاء عندما لمس الكرة بيده داخل المنطقة واحتسبها الحكم، وتقدم جريزمان ليهز الشباك بهدوء في الدقيقة 38.

وكافحت كرواتيا لمدة ساعة لكن الإرهاق بدا أنه سيطر عليها بعدما لجأت لوقت إضافي في الأدوار الثلاثة السابقة، ومنح هدفان من بول بوجبا وكيليان مبابي التقدم لفرنسا بفارق ثلاثة أهداف.

واستغل مانزوكيتش خطأ من الحارس هوجو لوريس ليقلص الفارق في الدقيقة 69، ولكن الفريق الذي يعد الحصان الأسود بالبطولة لم يستطع أن يعوض الهزيمة.