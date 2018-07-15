الإعلان عن الفائزين بجوائز "الأفضل" لكأس العالم 2018

وقبل تسليم الكأس للاعبين، تم الإعلان عن أصحاب الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة، والتي جاءت على النحو التالي…
— الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب شاب في المونديال.
FIFA Young Player Award:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018
🥇Kylian MBAPPE (#FRA) #WorldCup pic.twitter.com/v4eMfItkkP
— الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في المونديال، يليه البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي أنطوان جريزمان.
adidas Golden Ball Award:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018
🥇Luka MODRIC (#CRO)
🥈Eden HAZARD (#BEL)
🥉Antoine GRIEZMANN (#FRA) #WorldCup pic.twitter.com/KQSRiwUznh
— البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في المونديال.
adidas Golden Glove Award:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018
🥇Thibaut COURTOIS (#BEL) #WorldCup pic.twitter.com/S5xB7RBBdP
— الإنجليزي هاري كين هداف البطولة برصيد 6 أهداف، يليه الفرنسي أنطوان جريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو.
adidas Golden Boot Award:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018
🥇Harry KANE (#ENG)
🥈Antoine GRIEZMANN (#FRA)
🥉Romelu LUKAKU (#BEL) #WorldCup pic.twitter.com/iLzORGpmcd
— المنتخب الإسباني فاز بجائزة اللعب النظيف.
FIFA Fair Play Trophy:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018
🥇Spain (#ESP) #WorldCup pic.twitter.com/9ksmYMnXtA
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