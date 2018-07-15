الإعلان عن الفائزين بجوائز "الأفضل" لكأس العالم 2018

توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عقب التغلب على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقبل تسليم الكأس للاعبين، تم الإعلان عن أصحاب الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة، والتي جاءت على النحو التالي…

— الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب شاب في المونديال.

— الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في المونديال، يليه البلجيكي إيدن هازارد والفرنسي أنطوان جريزمان.

— البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في المونديال.

— الإنجليزي هاري كين هداف البطولة برصيد 6 أهداف، يليه الفرنسي أنطوان جريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو.

— المنتخب الإسباني فاز بجائزة اللعب النظيف.