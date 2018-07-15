إليسا سعيدة بانقضاء المونديال لهذا السبب

عبرت المطربة اللبنانية، إليسا، عن سعادتها، بانتهاء بطولة كأس العالم، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز الجاري، في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت لجمهورها، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أنه أصبح في إمكانهم الآن الاستمتاع بألبومها الغنائي الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، بعد انقضاء المونديال، والمتوقع طرحه خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه في إمكانهم انتظار طرحها لأولى أغنياتها من الألبوم، التي تحمل اسم "كرهني"، في يوم 18 يوليو على تطبيق "أنغامي" وعلى إذاعة "روتانا إف إم السعودية" وقناة "روتانا" الموسيقية في يوم 19 يوليو.

The mondial is officially done, so noww stay tuned for my first lebanese song #krahni 18 of july on @anghami and 19 on @RotanaFMKSA exclusive @RotanaMusic!!! Now it s time to enjoy my new album — Elissa (@elissakh) July 15, 2018

وأبدت إليسا فرحتها بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي، في نهائي مونديال روسيا، اليوم الأحد، بنشرها لصورة لكأس شمبانيا، بألوان العلم الفرنسي، وأشارت معها إلى أن فرنسا تستحق الفوز.

​وكانت إليسا كشفت منذ أيام، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غلاف ألبومها الغنائي الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، وهو من إنتاج شركة "روتانا" السعودية.