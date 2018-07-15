بعد تتويج فرنسا بالمونديال... أمير قطر يتحدث عن إنجاز رياضي

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم "روسيا 2018"، وبعث رسالة إلى العالم بشأن "مونديال قطر 2022".

وكتب تميم على "تويتر"، اليوم الأحد 15 يوليو / تموز: "أهنئ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده بكأس العالم روسيا ٢٠١٨، وأبارك للمنتخب الفرنسي وجماهيره في فرنسا وفي العالم، على هذا الإنجاز الكروي الجدير بالاحتفاء".

الاتحاد القطري لكرة القدم قطر تطلق الفيديو الرسمي لكأس العالم 2022

وتم تتويج فرنسا ببطولة كأس العالم "روسيا 2018" بعدما فاز منتخبها على كرواتيا (4 — 2)، في المباراة، التي أقيمت، على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الأحد.

وقال أمير قطر، في تدوينة سابقة، إن جميع القطريين سيبدأون مع "الفيفا" والمجتمع الرياضي في العالم، الإعداد لمرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك، لكي يكون مونديال "قطر ٢٠٢٢" حدثا رياضيا استثنائيا.

وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إيفانتينو.

#الوعد٢٠٢٢

من اليوم ننطلق جميعا في قطر والفيفا والمجتمع الرياضي عبر العالم في مرحلة جديدة من التحضير والتعاون المشترك لكي يكون مونديال قطر ٢٠٢٢ حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله pic.twitter.com/PTcHb7p1Ph — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 15, 2018

ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول عام 2022.

أهنئ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده بكأس العالم روسيا ٢٠١٨. كما أبارك للمنتخب الفرنسي وجماهيره في فرنسا وعبر العالم هذا الإنجاز الكروي المستحق والجدير بالاحتفاء — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 15, 2018

وأطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الفيديو الرسمي لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر لها عام 2022 في قطر.



