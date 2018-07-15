حاكم دبي وأمير الكويت يهنئان ماكرون بفوز فرنسا بكأس العالم

هنأ كلا من حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفوز بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي اختتمت فعالياتها اليوم الأحد 15 يوليو/تموز الجاري، في العاصمة الروسية موسكو.

وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لفرنسا فوز منتخبها لكرة القدم بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه بارك لكرواتيا لعبها الجميل وحلولها وصيفة لبطل العالم، وهنأ روسيا على تنظيمها الرائع لكأس العالم 2018، وذلك عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر".

وغرد: "مبروك لفرنسا كأس العالم. مبروك لكرواتيا اللعب الجميل. تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع. استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع.. واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقا".

مبروك لفرنسا كأس العالم 🇫🇷

مبروك لكرواتيا اللعب الجميل 🇭🇷

تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع 🇷🇺

استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع.. واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقا.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 15, 2018

​كما بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم ببطولة كاس العالم لعام 2018، مشيدا بالأداء الرفيع والمميز الذي قدمه المنتخب الفرنسي طوال منافسات هذه البطولة العالمية، والذي أهله للفوز بكاس البطولة وبالروح الرياضية العالية، التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وثمن الصباح الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المضيفة روسيا الاتحادية، والاستعدادات التي قامت بها والامكانات التي وفرتها لانجاح هذه البطولة مما اسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.