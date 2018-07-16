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08:33 17 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
رئيسة كرواتيا

مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا في نهائي مونديال روسيا (فيديو)

YouTube/inavuki
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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أفصح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، ما دار بينه وبين الرئيسة الكرواتية، كوليندا كيتاروفيتش، قبل انطلاق المباراة الختامية لمونديال روسيا لكرة القدم، التي أقيمت في ملعب لوجنيكي بموسكو.

وقال الرجوب خلال حلقة ضمن برنامج "قصارى القول" على قناة "آر تي"، إن الرئيسة كيتاروفيتش كانت تسأل نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توقعاته بنتيجة المباراة، فقاطعها الرجوب قائلا: "اسأليني أنا.. أنت كنت النجم الألمع في هذا الحدث الرياضي التاريخي ".. فقالت ربما نعم نفوز.. وأردف الرجوب قائلا: "سيكون من الصعب جدا التغلب على الفريق الفرنسي".

وحضر جبريل الرجوب نهائي مونديال روسيا 2018، برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب عدد من زعماء العالم، والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2.

رئيسة كرواتيا تحيي الجماهير رفقة ماكرون بعد تسليم الجوائز
© Sputnik . Алексей Филиппов
أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد الخسارة في نهائي المونديال
​وخطفت فرنسا هدف التقدم على المنتخب الكرواتي، في المباراة الختامية لمونديال روسيا، عندما حول ماريو مانزوكيتش ركلة حرة نفذها أنطوان جريزمان برأسه عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، ولكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل بتسديدة رائعة بعد عشر دقائق أخرى، لكنه تسبب في ركلة جزاء عندما لمس الكرة بيده داخل المنطقة واحتسبها الحكم، وتقدم جريزمان ليهز الشباك بهدوء في الدقيقة 38.

وكافحت كرواتيا لمدة ساعة لكن الإرهاق بدا أنه سيطر عليها بعدما لجأت لوقت إضافي في الأدوار الثلاثة السابقة، ومنح هدفان من بول بوجبا وكيليان مبابي التقدم لفرنسا بفارق ثلاثة أهداف.

واستغل مانزوكيتش خطأ من الحارس هوجو لوريس ليقلص الفارق في الدقيقة 69 ، ولكن الفريق الذي يعد الحصان الأسود بالبطولة لم يستطع أن يعوض الهزيمة.

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أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد الخسارة في نهائي المونديال
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