كوبر من بين الأعلى راتبا... تعرف على أجور مدربي مونديال روسيا

أسدل الستار على نهائيات كأس العالم، الذي أقيم في روسيا في الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز، ليسفر عن فوز منتخب فرنسا على نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية، ليتوج الديوك بالكأس الثانية في تاريخهم.

وتابع مشجعو كرة القدم البطولة الأفضل في التنظيم على الإطلاق بحسب تصريح رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، مبدين إعجابهم بأداء اللاعبين والمدربين.

© Sputnik . Aleksey Filippov أفضل لاعبي كأس العالم "روسيا - 2018" 13

وكشفت تقارير صحفية عن أجور مدربي منتخبات كأس العالم، فبحسب صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية التي نشرت القائمة كاملة، حيث تصدر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ترتيب مدربي الفرق العربية الأكثر أجرا براتب سنوي (1.30 مليون إسترليني)، ثم خوان بيتزي مدرب السعودية (1.23 مليون إسترليني)، ويليهم هيرفي رينارد مدرب المغرب (681 ألف إسترليني)، وأخيرا نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس بـ(305.5 ألف إسترليني).

وجاء ترتيب القائمة على النحو الآتي…

تصدرها يواكيم لوف، المدير الفني لألمانيا براتب سنوي (3.31 مليون إسترليني)، ثم تيتي مدرب البرازيل وديديه ديشامب قائد أبطال العالم (3.02 مليون إسترليني)، وجولين لوبيتيجي الذي تمت إقالته من تدريب إسبانيا قبل ساعات قليلة من انطلاق المونديال (2.58 مليون إسترليني)، وستانيسلاف تشيرشيسوف مدرب روسيا (2.21 مليون إسترليني).

© AFP 2018 / أغرب أزياء المشجعين في مونديال روسيا 2018 8

وفي المركز السادس يحل فرناندو سانتوس مدرب البرتغال (1.91 مليون إسترليني) ثم الثنائي كارلوس كيروش مدرب إيران وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا (1.69 مليون إسترليني)، خلفهما خورخي سامباولي الذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب الأرجنتين (1.55 مليون إسترليني)، أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي (1.47 مليون إسترليني).

ويتساوى هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمصر مع خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا براتب سنوي (1.30 مليون إسترليني)، ثم خوان بيتزي مدرب السعودية (1.23 مليون إسترليني).

وفي المركز 14 يحل بيرت فان مارفيك مدرب أستراليا (1.03 مليون إسترليني)، ثم ريكاردو جاريكا مدرب بيرو (960 ألف إسترليني)، خوان أوسوريو مدرب المكسيك (880 ألف إسترليني)، ويتساوى الثلاثي أوجه هاريدي، الدنمارك؛ وأكيرا نيشينو، اليابان؛ وروبرتو مارتينيز، بلجيكا، براتب سنوي (810 ألف إسترليني)، ثم فلاديمير بيتكوفيتش، سويسرا، (740 ألف إسترليني)؛ وهيرفي رينارد، المغرب (681 ألف إسترليني)؛ هيلمر هالجريمسون، أيسلندا، (611 ألف إسترليني).

© REUTERS / GONZALO FUENTES مبابي ديك فرنسا الصائح في مونديال روسيا 2018

وفي المركز 23 يحل زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا وصيف العالم براتب سنوي (478 ألف إسترليني)، خلفه جيرنوت رور (نيجيريا) (436 ألف إسترليني)، ويتساوى ياني أندرسون (السويد) مع شين تاي يونج (كوريا الجنوبية) (392.5 ألف إسترليني).

وفي المراكز الخمسة الأخيرة، يحل كل من هرنان جوميز (بنما) (349 ألف إسترليني)، نبيل معلول (تونس) وأوسكار راميريز (كوستاريكا) (305.5 ألف إسترليني)، ملادن كرستاييتش (صربيا) (261.4 ألف إسترليني)، آدم نوالكا (بولندا) (235.6 ألف إسترليني)، وأخيرا آليو سيسيه مدرب السنغال (174 ألف إسترليني).