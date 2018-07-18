رئيس أوروغواي يدعو مهاجم فرنسا لزيارة بلاده لهذا السبب

دعا رئيس أوروغواي، تاباري فاسكيز، مهاجم منتخب فرنسا، أنطوان غريزمان، إلى زيارة بلاده من أجل أن يشكره على وضع العلم الأوروغوياني على كتفيه بعد التتويج بلقب مونديال روسيا 2018.

ووجه فاسيكز، الذي يشتهر بعشقه لكرة القدم، رسالة إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، هنأه فيها، والشعب الفرنسي واللاعبين والمدربين للمنتخب الفائز بكأس العالم.

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وكان منتخب فرنسا أقصى نظيره أوروغواي من الدور الربع النهائي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، وساهم أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني لبلاده.

واغتنم الرئيس فاسكيز الفرصة من أجل دعوة غريزمان لزيارة أوروغواي من أجل أن "يشكره".



ومما جاء في الرسالة: "لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية لما قمت به تجاه أوروغواي، بعدما رفعت علم بلادنا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمام وسائل الإعلام الدولية في موسكو".

ووضع غريزمان العلم الأوروغوياني على كتفيه بطلب من أحد المصورين، واحتفظ به طوال مدة انعقاد المؤتمر الصحفي الذي أعقب تتويج الديوك بكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1998، وذلك بتغلبهم على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية لمونديال روسيا بنتيجة 4-2، والتي احتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في الـ15 من يوليو الجاري.