الاتحاد المصري لكرة القدم: خسارة المنتخب في المونديال ليست بسبب قصور إداري

قال المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، ثروت سويلم، إن خسارة المنتخب المصري في كأس العالم 2018، ترجع لحالة عدم توفيق للمنتخب، وليس بسبب قصور إداري من الاتحاد.

وأوضح سويلم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "النتائج السلبية وظهور المنتخب بهذا الشكل غير المشرف ليس بسبب قصور إداري من جانب اتحاد الكرة ولكن حالة من عدم التوفيق للمنتخب".

© Sputnik . Johnny Elias العميد ثروت سويلم: مصر ستستفيد من تجربة روسيا في تنظيم كأس العالم

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يبخل بأي شيء للإجادة والحصول على ترتيب معين، وكان المفروض في ضوء الإمكانيات التي أتيحت لهم ولم تكن متاحة لأي منتخب مصري سابق أن يكون هناك نتائج أفضل".

وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن تكون هناك نتائج إيجابية وأخرى سلبية خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018، ومن النتائج الإيجابية هي المشاركة في في كأس العالم بعد غياب 28 عاما وهي إضافة للمنتخب المصري".

وأكد سويلم أن "الاحتراف موجود في مصر منذ عام 1990، ولكن تراجع نظام الاحتراف بالمقارنة بالدوريات الأوروبية، رغم أن كل موسم من بطولة الدوري يشهد انتقال الكثير من اللاعبين بين الأندية، وحتى في منتصف المسابقة تتغير فرق اللاعبين المحترفين".

وشاركت مصر في كأس العالم لكرة القدم في شهر يونيو/ حزيران بعد 28 عاما من الغياب، وخسر المنتخب المصري فرصة الصعود إلى دور الـ 16 بعد هزيمته أمام منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية، التي أوقعتهم القرعة مع المنتخب المصري في نفس المجموعة.