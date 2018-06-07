لبنان يحذر سكان العاصمة من هذا التصرف خلال كأس العالم

أصدر محافظ العاصمة اللبنانية، بيروت، القاضي زياد شبيب، تحذيرا إلى المواطنين من تصرف يخالف القانون بمناسبة قرب حلول مباريات كأس العالم.

وقال المحافظ: "نلاحظ أن عددا كبيرا من المواطنين عمد إلى رفع أعلام بعض الدول الأجنبية المشاركة في هذه المباريات على واجهات منازلهم وضمن الأملاك العامة وعلى أعمدة الإنارة وسواها"، وفقا لوكالة الإعلام الوطنية.

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وأضاف أن "هذا العمل، فضلا عما يثيره من حساسيات بين اللبنانيين المؤيدين لهذا الفريق أو ذاك من تلك الدول، فإنه يخالف أحكام القانون الصادر بتاريخ 1945/10/19 الذي يحظر في مادته الأولى رفع أي علم غير العلم اللبناني في أراضي الجمهورية اللبنانية".

وشدد المحافظ على أنه سوف تتم إزالة أي أعلام مخالفة مع إحالة المخالفين أمام النيابة العامة لملاحقتهم جزائيا، فضلا عن تكبيدهم تكاليف الإزالة على نفقتهم".

وتنطلق مباريات كأس العالم "روسيا 2018" في 14 يونيو/حزيران الجاري على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو وتختتم على نفس الملعب في 15 يوليو/ تموز المقبل. ويلتقي منتخبا روسيا والمملكة العربية السعودية في مباراة الافتتاح.