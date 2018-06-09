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13:03 09 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
علم لبنان

بعد جدل واسع... محافظ بيروت يوضح قرار منع الأعلام الأجنبية خلال المونديال (فيديو)

© AP Photo / Hussein Malla
كأس العالم لكرة القدم 2018
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نشر محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، مقطع فيديو يوضح فيه آلية تطبيق القرار الصادر عنه، الخميس 7 يونيو/ حزيران، بشأن منع رفع أعلام الدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

وقال شبيب إن منع الأعلام يطبق "حين يكون الهدف منها الاستفزاز وإثارة المشاكل، وحين تؤدي إلى تشويه منظر واجهات الأبنية والمنظر العام، وإذا تم استعماله خارج إطار الرياضة"، وفيما يخص ما ردده بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأييده الفريق الإيطالي، قال المحافظ: "هذا ليس صحيحا".

وكان قرار المحافظ قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اعترض بعض الناشطين عليه معتبرين أنه يحد من الحرية العامة.

وكان محافظ بيروت قد أصدر بلاغا منع فيه "رفع أي علم غير العلم اللبناني لمناسبة قرب حلول مباريات كأس العالم لكرة القدم"، استنادا إلى "قانون صادر عام 1945 ويحظر في مادته الأولى رفع أي علم على الأراضي اللبنانية غير العلم اللبناني".

وتوقف المحافظ شبيب، عند لجوء "عدد كبير من المواطنين إلى رفع إعلام بعض الدول الأجنبية المشاركة في المباريات على واجهات منازلهم وضمن الأملاك العامة وعلى أعمدة الإنارة وسواها"،  معتبرا أن "هذا العمل، فضلاً عما يثيره من حساسيات بين اللبنانيين المؤيدين لهذا الفريق أو ذاك من تلك الدول، يخالف أحكام القانون" المذكور.

وقال إنه "يعوّل على الحس الوطني السليم للمواطنين اللبنانيين في بيروت، ويطلب منهم عدم رفع أي علم للدول المشاركة في هذه المباريات ضمن محافظة مدينة بيروت باستثناء العلم اللبناني على أن تزال أي أعلام مخالفة مع إحالة المخالفين أمام النيابة العامة لملاحقتهم جزائياً، فضلاً عن تكبيدهم تكاليف الإزالة على نفقتهم".

وتنطلق مباريات كأس العالم "روسيا 2018" في 14 يونيو/حزيران الجاري على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو وتختتم على نفس الملعب في 15 يوليو/ تموز المقبل. ويلتقي منتخبا روسيا والمملكة العربية السعودية في مباراة الافتتاح.

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أخبار كأس العالم 2018, أخبار لبنان, كأس العالم 2018, الحكومة اللبنانية, لبنان
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