الاتحاد العراقي يكشف سببا مثيرا وراء عدم تصويته للمغرب

أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب تصويته لصالح الملف الثلاثي الأمريكي، على حساب منافسه المغربي، من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" السعودية، إن "العراق منح صوته لملف الولايات المتحدة، كونها قدمت ضمانات لخدمة الكرة العراقية، فضلا عن مواقف المغرب السابقة تجاه الكرة العراقية".

وأضاف: "حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، لم يتحدث رئيس الاتحاد المغربي مع الاتحاد العراقي، وبالتالي كان التفضيل التصويت لصالح ملف أميركا، ثم إن أغلب الدول الآسيوية صوتت لذات الملف".

ونقلت الصحيفة ذاتها، تصريحا لمالح مهدي، عضو الاتحاد العراقي للعبة، قال فيه، إنه "طالما رفضت المملكة المغربية استقبال الوفود العراقية الرياضية، وعرقلت كثيرا حصول وفودنا على تأشيرات الدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولات المختلفة هناك". (اقرأ أيضا: قرار مفاجئ من المغرب بشأن التحالف العربي في اليمن بعد تصويت السعودية ضده).

وأضاف: "الوفد المغربي لم يكلف نفسه عناء الاجتماع مع وفد الاتحاد العراقي المتواجد في موسكو، لطرح رؤيته أو تقديمه ضمانات مستقبلية للعراق من حيث التعاون الرياضي، لذلك فالاتحاد العراقي رأى أن مصلحة الكرة العراقية تصب في التصويت لصالح الملف المشترك".

وقد فاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصل على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

ووفقا لما أوردته صحيفة ذا غارديان البريطانية، صوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي، هي السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق، وهو ما وصفته المغرب بـ"الخيانة".

بينما صوتت 14 دولة عربية أخرى لصالح المغرب على رأسها مصر، والجزائر، وعمان، وفلسطين، وقطر، وجيبوتي، والصومال، ومالي، وموريتانيا، وليبيا، وتونس، واليمن، وجزر القمر، وسوريا.