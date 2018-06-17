وفاة فنان مصري عقب هزيمة منتخب بلاده في كأس العالم

توفى الفنان المصري الشاب ماهر عصام، اليوم الأحد 17 يوينو/حزيران، في مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاما.

ووفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، فقد تعرض ماهر لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في الدماغ، مؤكدة أن صلاة الجنازة ستقام ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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وكشف الفنان شريف إدريس أن إصابة عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة مصر وأوروغواي في كأس العالم

وكتب شريف، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ". وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال".

وكانت بداية ماهر الفنية مع المخرح الكبير يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس" عام 1986، والذي شارك فيه وهو طفل في سن 10 سنوات، وشارك بعدها في فيلم "التعويذة" عام 1987، مع نخبة من النجوم منهم محمود ياسين ويسرا، وظهر بنفس العام مع عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى".