"لم تكن الأولى"... صحيفة تكشف الحادثة التي تسببت في إعفاء الملك سلمان لرئيس هيئة الترفيه

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنها علمت من مصادر مطلعة بأن الأمر الملكي الذي قضى بإعفاء الخطيب من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه صدر بناء على ما حصل من تجاوز في فعالية السيرك بالرياض، وما صاحب ذلك من ظهور لبعض لاعبات السيرك بلباس غير لائق.

وأكدت المصادر أنه سبق أن تم التشديد على مجلس إدارة هيئة الترفيه الذي يرأسها الخطيب على وضع شروط ومعايير واضحة ورقابة في حال التعاقد مع المشغلين الأجانب، وذلك بعد حادثة سابقة مشابهة في العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن الخطيب أوضح في رده بأن ضغط العمل وكثرة الملفات التي يعمل عليها صعّبا عليه متابعة تقيد الشركات المشغلة بالفعاليات الترفيهية بالشروط والضوابط.. وبين أن أعمال ملف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية السعودي تحتاج منه لتفرغ كامل، وأنه غير قادر على تبرير ما حصل، ولا تبرير لعدم وصول هيئة الترفيه للمستهدفات والجودة المطلوبة منها؛ فصدر قرار إعفائه اليوم من هيئة الترفيه، وتفريغه للأعمال الأخرى التي يقوم بها.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا جديدا ا يتمثل في إعفاء الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

ولم يوضح الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أسباب الإقالة.

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