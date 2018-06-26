أول قرار من السعودية عقب انتهاء مسيرة المنتخب في كأس العالم 2018

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، بشأن المنتخب الأول لكرة القدم، بعد ساعات من انتهاء مسيرته في كأس العالم بالخروج من الدور الأول.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه على "تويتر": "تمديد عقد المدرب خوان أنطونيو بيتزي حتى نهاية كأس آسيا 2019 بعد ساعات من انتهاء مسيرته في كأس العالم بالخروج من الدور الأول".

📄| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يمدد عقد المدير الفني للمنتخب الأول خوان بيتزي حتى نهاية كأس آسيا.. pic.twitter.com/jvDpstKYo7 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 26, 2018

وقال الاتحاد السعودي، إن "بيتزي سيستمر مع المنتخب حتى يخوض كأس آسيا في الإمارات والتي تقام من 5 يناير/ كانون الثاني وحتى مطلع فبراير/ شباط 2019.

وخسرت السعودية في افتتاح كأس العالم 5 — صفر أمام روسيا صاحبة الأرض، ثم تعثرت 1 — صفر بصعوبة أمام أوروغواي، قبل أن تفوز 2-1 على المنتخب المصري أمس الاثنين.