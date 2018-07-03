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13:02 03 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يزور موسكو في 7 يوليو لحضور حدث خاص بكأس العالم

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL
كأس العالم لكرة القدم 2018
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يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، في السابع من يوليو/ تموز الجاري، لحضور حدث خاص بكأس العالم.

الدوحة — سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر يعتزم حضور مراسم الافتتاح الرسمي لـ"بيت قطر"، خلال بطولة العالم لكرة القدم في موسكو يوم 7 يوليو/تموز.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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وقال المصدر: "سيفتتح "بيت قطر" في موسكو، اليوم، إلا أن مراسم الافتتاح الرسمية ستجري يوم 7 يوليو/تموز، وسيكون ذلك حدثا كبيراً، لأنه سيتم تسليم العلم من روسيا لقطر بحضور الأمير القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والعديد من كبار المسؤولين القطريين".

وأضاف المصدر: "إن الروس والضيوف الأجانب في "بيت قطر"، في موسكو، سيكونون قادرين على التعرف على تقاليد وثقافة هذا البلد، وكذلك معرفة كيف تستعد قطر لاستقبال كأس العالم لكرة القدم في 2022".

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص على حضور مباراة البرازيل والمكسيك في دور الستة عشر بكأس العالم 2018، وظهر بشكل مغاير للمعتاد، حيث كان يرتدي ملابس رياضية وحذاء رياضيا، رغم اعتياده الظهور بالزي الوطني القطري والمكون دائما من الجلباب.

وتستضيف روسيا حاليا بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 15 من يوليو/ تموز، بينما تستضيف قطر بطولة عام 2022.

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