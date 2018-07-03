أمير قطر يزور موسكو في 7 يوليو لحضور حدث خاص بكأس العالم

الدوحة — سبوتنيك. وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر يعتزم حضور مراسم الافتتاح الرسمي لـ"بيت قطر"، خلال بطولة العالم لكرة القدم في موسكو يوم 7 يوليو/تموز.
وأضاف المصدر: "إن الروس والضيوف الأجانب في "بيت قطر"، في موسكو، سيكونون قادرين على التعرف على تقاليد وثقافة هذا البلد، وكذلك معرفة كيف تستعد قطر لاستقبال كأس العالم لكرة القدم في 2022".
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص على حضور مباراة البرازيل والمكسيك في دور الستة عشر بكأس العالم 2018، وظهر بشكل مغاير للمعتاد، حيث كان يرتدي ملابس رياضية وحذاء رياضيا، رغم اعتياده الظهور بالزي الوطني القطري والمكون دائما من الجلباب.
وتستضيف روسيا حاليا بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 15 من يوليو/ تموز، بينما تستضيف قطر بطولة عام 2022.
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