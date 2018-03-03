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كأس العالم لكرة القدم 2018
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تفاصيل فندق إقامة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا

© AP Photo/ Sunday Alamba
يكاترينبورغ
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أعلن رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان عن جاهزية فندق في العاصمة غروزني، لاستضافة منتخب مصر، خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري
© AFP 2018/ GABRIEL BOUYS
المنتخب المصري بطموح الذهاب بعيدا في كأس العالم ويحظى باستقبال حار في غروزني
وقال قديروف إن الفندق، الذي تم اختيار لاستضافة المنتخب المصري، سيتم افتتاحه بصورة رسمية أواخر شهر مارس/آذار الحالي، حسبما نقل موقع "رامبلر" الروسي.

وأطلق على الفندق اسم "ذا لوكال"، بحسب تصريحات رئيس الشيشان، عبر موقع التواصل الاجتماعي الروسي "ماي ليستروي".

وكان قديروف قد لجأ إلى استخدام موقع التواصل الاجتماعي الروسي، بعدما أغلقت حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام"، نتيجة للحظر الأمريكي المفروض عليه.

أما عن تفاصيل مقر إقامة الفراعنة، فقال الرئيس الشيشاني إن الفندق ذا الخمس نجوم، سيكون من 10 طوابق.

وأشار إلى أنه سيصبح واحدا من أفضل الفنادق في جنوبي روسيا، وتم تصميمه بحيث يتسع لـ120 غرفة مريحة.

وأوضح أنه ساهم في تشييد فندق "ذا لوكال" فريق استثماري إماراتي.

ويضم الفندق مطعما كبيرا وموقفا يتسع لنحو 500 سيارة، وحمام سباحة داخلي، ومركز للياقة البدنية، وملعب للتنس وقاعات مؤتمرات ومراكز للتسوق.

والأهم، بالنسبة للمنتخب المصري، هو أن الفندق قريب من ملعب "أحمد-آرينا" لكرة القدم، الذي قد يستخدمه الفراعنة للتدريب.

واختار منتخب مصر مدينة غروزني الشيشانية للإقامة خلال فعاليات كأس العالم.

ويخوض الفراعنة منافسات المونديال ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب روسيا مستضيفة البطولة، وأوروغواي والسعودية.

وسيخوض المنتخب المصري مباراته الافتتاحية أمام أوروغواي يوم 15 يونيو/حزيران بمدينة يكاترينبورغ، ثم سيواجه روسيا يوم 19 يونيو في سانت بطرسبورغ، وأخيرا منتخب السعودية يوم 25 يونيو في فولغوغراد.

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