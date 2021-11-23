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https://arabic.sputniknews.com/20211123/إغلاق-أحد-فروع-مكدونالدز-بسبب-اكتشاف-ديدان-في-الطعامفيديو-1052650717.html
إغلاق أحد فروع "مكدونالدز" بسبب اكتشاف ديدان في الطعام...فيديو
إغلاق أحد فروع "مكدونالدز" بسبب اكتشاف ديدان في الطعام...فيديو
انتاب عملاء ماكدونالدز في لندن شعور بالاشمئزاز بعد سقوط الديدان من سقف المطعم في وجبة سيدة من رواد سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T17:04+0000
2021-11-23T17:04+0000
ماكدونالدز
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وأصيب الزبائن بالقرف عندما سقطت الديدان المتلوية من فوقهم في المطعم الواقع في منطقة "بيكتون" شرقي لندن.وقام أحد العملاء بتصوير اليرقات البيضاء على الطاولة والتى كانت منتشرة على كامل أرضية المطعم.وشعر الشاب بالغثيان عندما أدرك أن الديدان لا تزال حية، بعد أن شغل مكبر الكاميرا، وفقًا لموقع "ماي لندن" يوم الأحد الماضي.وقال الشاب في الفيديو: "سأسترد أموالي بسبب ذلك، نحن في فرع ماكدونالدز الواقع في "بيكتون"، واليرقات موجودة في كل مكان، إنها في جميع أنحاء الأرضية".واعتذرت شركة ماكدونالدز وقالت إن: "المتجر أغلق على الفور، وظل مغلقًا يومًا آخرًا لمزيد من التنظيف".وقال متحدث باسم ماكدونالدز: "لسوء الحظ، وقع حادث في مطعمنا في بيكتون ونود أن نعتذر لأي زبون تأثر بذلك".وأضاف: "تم إغلاق المطعم على الفور، وأجرينا تحقيقًا شاملًا لاكتشاف السبب الجذري الذي تم حله الآن".وأشار أنه: "تم إغلاق المطعم طوال اليوم لإجراء التحقيق وقمنا بإحضار متخصصين خارجيين لإجراء تنظيف شامل".وأوضح: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركة الوقاية من الآفات ومسؤولي الصحة البيئية خلال هذه العملية".
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ماكدونالدز

إغلاق أحد فروع "مكدونالدز" بسبب اكتشاف ديدان في الطعام...فيديو

17:04 GMT 23.11.2021
© REUTERS / LUCY NICHOLSONماكدونالدز
ماكدونالدز - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
تابعنا عبر
انتاب عملاء ماكدونالدز في لندن شعور بالاشمئزاز بعد سقوط الديدان من سقف المطعم في وجبة سيدة من رواد سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة.
وأصيب الزبائن بالقرف عندما سقطت الديدان المتلوية من فوقهم في المطعم الواقع في منطقة "بيكتون" شرقي لندن.
وقام أحد العملاء بتصوير اليرقات البيضاء على الطاولة والتى كانت منتشرة على كامل أرضية المطعم.
وشعر الشاب بالغثيان عندما أدرك أن الديدان لا تزال حية، بعد أن شغل مكبر الكاميرا، وفقًا لموقع "ماي لندن" يوم الأحد الماضي.
وقال الشاب في الفيديو: "سأسترد أموالي بسبب ذلك، نحن في فرع ماكدونالدز الواقع في "بيكتون"، واليرقات موجودة في كل مكان، إنها في جميع أنحاء الأرضية".
واعتذرت شركة ماكدونالدز وقالت إن: "المتجر أغلق على الفور، وظل مغلقًا يومًا آخرًا لمزيد من التنظيف".
وقال متحدث باسم ماكدونالدز: "لسوء الحظ، وقع حادث في مطعمنا في بيكتون ونود أن نعتذر لأي زبون تأثر بذلك".
وأضاف: "تم إغلاق المطعم على الفور، وأجرينا تحقيقًا شاملًا لاكتشاف السبب الجذري الذي تم حله الآن".
وأشار أنه: "تم إغلاق المطعم طوال اليوم لإجراء التحقيق وقمنا بإحضار متخصصين خارجيين لإجراء تنظيف شامل".
وأوضح: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركة الوقاية من الآفات ومسؤولي الصحة البيئية خلال هذه العملية".
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