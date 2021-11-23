إغلاق أحد فروع "مكدونالدز" بسبب اكتشاف ديدان في الطعام...فيديو

وأصيب الزبائن بالقرف عندما سقطت الديدان المتلوية من فوقهم في المطعم الواقع في منطقة "بيكتون" شرقي لندن.وقام أحد العملاء بتصوير اليرقات البيضاء على الطاولة والتى كانت منتشرة على كامل أرضية المطعم.وشعر الشاب بالغثيان عندما أدرك أن الديدان لا تزال حية، بعد أن شغل مكبر الكاميرا، وفقًا لموقع "ماي لندن" يوم الأحد الماضي.وقال الشاب في الفيديو: "سأسترد أموالي بسبب ذلك، نحن في فرع ماكدونالدز الواقع في "بيكتون"، واليرقات موجودة في كل مكان، إنها في جميع أنحاء الأرضية".واعتذرت شركة ماكدونالدز وقالت إن: "المتجر أغلق على الفور، وظل مغلقًا يومًا آخرًا لمزيد من التنظيف".وقال متحدث باسم ماكدونالدز: "لسوء الحظ، وقع حادث في مطعمنا في بيكتون ونود أن نعتذر لأي زبون تأثر بذلك".وأضاف: "تم إغلاق المطعم على الفور، وأجرينا تحقيقًا شاملًا لاكتشاف السبب الجذري الذي تم حله الآن".وأشار أنه: "تم إغلاق المطعم طوال اليوم لإجراء التحقيق وقمنا بإحضار متخصصين خارجيين لإجراء تنظيف شامل".وأوضح: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركة الوقاية من الآفات ومسؤولي الصحة البيئية خلال هذه العملية".