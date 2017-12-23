تخطى المعارض الروسي، أليكسي نافالني، اليوم الأحد، أول عقبة أمام مشاركته في الانتخابات الرئاسية العام المقبل رغم أن اللجنة المركزية للانتخابات كانت قد استبعدته في السابق باعتباره غير مؤهل لخوض الانتخابات.
أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكسي غروزديف، أن التبادل التجاري بين روسيا والهند خلال 10 أشهر من العام الجاري بلغ 7.9 مليار دولار، ما يزيد بـ 19 بالمئة عن مؤشر العام الماضي.
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن حسابات رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أغلقت خوفا من الحقيقة، وأن ذلك يشكل سابقة خطرة قد ينجم عنها استجابة.
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن البرلمانيون الروس سوف يزورون إيران في العام القادم.
أعلنت شبكة الأقمار الصناعية "سيبيريا"، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، أنه سيتم تحديث نظام الملاحة العالمي "نظام ملاحة السيارات" "غلوناس" العام القادم.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، اليوم السبت، إن الهند مهتمة بالانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل في تعاونها بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو، مشيرا إلى أن ذلك يضفي ميزة جديدة للعلاقات بين البلدين.
أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، مساء اليوم السبت، أن روسيا تنوي بيع 30 طائرة من طراز سوخوي سوبرجيت-100 خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن نصف تلك الطائرات تقريبا سيباع للسوق الروسية.
أعلن زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، أنه سيترأس الحملة الانتخابية لمرشح الحزب بانتخابات الرئاسة الروسية، بافل غرودينين.
أعلن رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الخارجية بحكومة مدينة موسكو سيرغي شيرمين، أنه يتوقع أن توقع المدينة اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع مدينة نيودلهي في العام المقبل.
أعلن مدير عام "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف أن تصدير منظومات الدفاع الجوي إس-400 لتركيا يبدأ في نهاية العام 2019.
أثبتت أسلحة روسيا فاعليتها خلال مشاركتها في حرب سوريا ضد الإرهاب.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت 23 كانون الأول/ديسمبر، على ضرورة مواصلة توسيع آليات الديمقراطية المباشرة واحترام المعارضة القادرة على تحمل المسؤولية.
صرح رئيس الوفد الروسي للمباحثات الدولية حول سوريا في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، أن مؤتمر سوتشي ينتظر كل من لديه نهج إيجابي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في موسكو، اليوم السبت 23 كانون الأول/ديسمبر، إن روسيا تغلبت على الصعوبات الاقتصادية التي كان يبدو من المستحيل التغلب عليها.
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر خلوبونين، بأن حوالي 30 من مواطني روسيا حاربوا في سوريا حاولوا العودة لروسيا خلال الشهرين الأخيرين.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، إن حوالي 1700 شخصا قد يشاركوا في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
أفادت وسائل إعلام بظهور صاروخ حربي جديد من نوع "كروز" في روسيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، إن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن حول أفغانستان.
تشي تصريحات صدرت من مسؤولين روس وأجانب بتصاعد التوتر بين دول غربية منضوية تحت لواء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.
جرت مباراة غير عادية في حلبة التزلج في الساحة الحمراء وسط موسكو.
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