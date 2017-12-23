تخطى المعارض الروسي، أليكسي نافالني، اليوم الأحد، أول عقبة أمام مشاركته في الانتخابات الرئاسية العام المقبل رغم أن اللجنة المركزية للانتخابات كانت قد استبعدته في السابق باعتباره غير مؤهل لخوض الانتخابات.