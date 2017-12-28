أفادت الشرطة الأمريكية، إن سائق سيارة فان فاقد لوعيه على ما يبدو، اقتحم بسيارته ممرا للمشاة في وسط مدينة سياتل الأمريكية، اليوم، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، لسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن خمسة من المارة قبل أن يصطدم بمبنى.