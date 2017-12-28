قاد وزير الزراع الإسرائيلي نحو 2000 من المتدينين، أمس الخميس (28 ديسمبر/ كانون الأول)، لأداء صلاة المطر أو "الاستسقاء"، وذلك في محيط "الجدار الغربي"، أو ما يعرف لدى المسلمين باسم "حائط البراق"، في مدينة القدس القديمة.
أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية قامت بتوقيف منظم معرض الصور الذي قتل خلاله السفير الروسي أندريه كارلوف عام 2016.
أكدت وزارة الخارجية اليابانية، أن منظومتها الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية التي تشمل محطات الرادار والاعتراض الأرضية الأمريكية الصنع من طراز (إيجيس) تهدف إلى حماية اليابان ومواطنيها وستكون تحت سيطرة اليابان ولا تهدد روسيا والدول المجاورة الأخرى.
"إعلان تاريخي"، هذا ما وصفت به وسائل إعلام عالمية، ما أعلنته شرطة العاصمة الإيرانية، طهران، بشأن النساء.
أكد سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، أوليغ بورميستروف، أن روسيا لن ترفض توفير منصة للمفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في حال طلب منها.
بدأت روسيا العمل في صنع راجمة صواريخ جديدة.
أفاد الممثل التجاري لروسيا في الولايات المتحدة، بأنه من المتوقع في نهاية عام 2017، أن يبلغ نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة نحو 15- 17 في المئة، وبحلول نهاية العام المقبل سوف تسعى البعثة جاهدة لتحقيق نحو 20 في المئة.
قالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 15 مدنيا على الأقل لحقت بهم إصابات بالغة في حريق نشب في حي برونكس بالمدينة.
قال مسؤولون، إن جهاز الشرطة في نيويورك يقدم لضباطه تدريبا متخصصا على إحباط أي محاولة تفجير انتحارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة حين سيتدفق ما يصل إلى مليوني شخص على شوارع ساحة تايمز سكوير.
قالت سلطات مدينة مومباي الهندية، اليوم، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول، إن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب ثلاثة بجروح بالغة، نتيجة حريق نشب في ساعة متأخرة الليلة الماضية في مبنى متعدد الطوابق بالمدينة التي تعد العاصمة المالية للهند
فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي ميناء في العالم وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.
وجهت الشرطة البريطانية، أمس الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول، اتهامات بالإرهاب لشخصين، للاشتباه في إعدادهم لعمليات إرهابية.
قالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيطالية، أمس، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، إن إيطاليا تهدف إلى نشر ما يصل إلى 470 جنديا في النيجر، للمساعدة في التصدي لمشكلة تهريب البشر.
أقرت كازاخستان، أمس الخميس، مجموعة من التعديلات المثيرة للجدل على قانون الإعلام رغم المخاوف من أن تحد التشريعات الجديدة في شكل أكبر من حرية التعبير في هذا البلد في آسيا الوسطى.
أعلن البرلمان المولدوفي أن مجموعة من أعضاء البرلمان توجهوا إلى المحكمة الدستورية بطلب تعليق مؤقت لصلاحيات رئيس البلاد إيغور دودون.
29 ديسمبر/كانون الأول - "سبوتنيك": احتجز موظفو المديرية الرئيسية للأمن الداخلي في فرنسا اثنين مشتبه بهما في الإعداد لهجمات إرهابية.
أفادت الشرطة الأمريكية، إن سائق سيارة فان فاقد لوعيه على ما يبدو، اقتحم بسيارته ممرا للمشاة في وسط مدينة سياتل الأمريكية، اليوم، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، لسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن خمسة من المارة قبل أن يصطدم بمبنى.
29 ديسمبر/كانون الأول - "سبوتنيك": أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت النار على قريتين، تابعتين للجمهورية .
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا.
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لمواطنين رومانيين، إثر مزاعم اختراقهما كاميرات شرطة واشنطن.
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