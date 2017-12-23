العالم العربي

قال عبد الله صبري، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين بصنعاء، "بعد ألف يوم من الثبات والصمود في مواجهة التحالف والحصار، لم يعد لدينا شك في أن النصر قادم، فقد واجهنا تحديات لم نتخيل أننا سنتجاوزها".