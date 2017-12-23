العالم العربي

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، توضيحا بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، كشفت فيه العلاقة بين القانون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
تجددت المواجهات، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظتي تعز والحديدة باليمن.
أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، عن توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا.
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الثاني، أمرين ملكيين بتسمية عدد من القضاة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على ما يثار في عدد من المواقع الإلكترونية عن التواصل السعودي الإسرائيلي.
طالب المجلس العربي في محافظة كركوك، السبت، الادعاء العام باتخاذ "الإجراءات القانونية" بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني والأعضاء المصوتين على قراري رفع علم الإقليم في المحافظة وشمولها باستفتاء الانفصال، فيما دعا المجموعة العربية والتركمانية الى "مقاطعة" جلسات مجلس المحافظة.
كشف وزير العدل السوري هشام الشعار عن تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين في البلاد لمعرفة مصيرهم.
تجمع عشرات الأشخاص أمام المتحف الوطني في بيروت لإيقاد الشموع حدادا على مقتل امرأة بريطانية وثلاث نساء عربيات الأسبوع الماضي في لبنان.
استهل منتخب قطر مشوار الدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بفوز ساحق على اليمن 4-صفر ضمن المجموعة الثانية اليوم السبت.
كشف العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" حقيقة مقتل اللواء يوسف المداني علي يد قوات التحالف.
شن مسلحو جماعة "أنصار الله" قصفا صاروخيا على قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في محافظة صنعاء، مخلفين قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات.
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن قبائل من الجنوب الليبي وقعت في تونس، أمس الجمعة، على ميثاق للمصالحة الوطنية لتحقيق السلام في منطقة فزان وفق مجموعة من المبادئ.
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، عن تسهيلات حكومية لفتح رأسمال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام مستثمري القطاع الخاص.
وجه الرئيس السوري بشار الأسد الأمين القطري المساعد لحزب "البعث" هلال الهلال لزيارة مدن دير الزور وتدمر والسخنة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.
اعتبرت ميريتشل ريلانيو، ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن، إن عام 2017 كان عاما مروعا لأطفال اليمن.
قال عبد الله صبري، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين بصنعاء، "بعد ألف يوم من الثبات والصمود في مواجهة التحالف والحصار، لم يعد لدينا شك في أن النصر قادم، فقد واجهنا تحديات لم نتخيل أننا سنتجاوزها".
صنعاء- سبوتنيك. أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي استعادة السيطرة على مناطق جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، عقب معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن بلاده ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة مشروعا عمرانيا يتكلف مئة مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء التي ينشط إسلاميون متشددون في شمالها.
قٌتل شخصين وأصيب أثنين آخرين بجروح، جراء اعتداء، بالقذائف الصاروخية على قرية حرفا، بريف دمشق الجنوبي الغربي.
صدرت عن دمشق في الأيام الأخيرة تصريحات سياسية تتعلق بملف الأكراد الانفصاليين.
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