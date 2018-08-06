قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار جون تشكل في المحيط الهادي قبالة ساحل المكسيك يوم الاثنين لكن من المتوقع أن يتحرك بمحاذاة الساحل قبل أن يمضي مبتعدا في المحيط الهادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.