يأمل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في أن يصبح بوسعه الاعتماد على اللاعبين العائدين من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، عندما يستضيف ليستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة.
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار جون تشكل في المحيط الهادي قبالة ساحل المكسيك يوم الاثنين لكن من المتوقع أن يتحرك بمحاذاة الساحل قبل أن يمضي مبتعدا في المحيط الهادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
في منتجع شرم الشيخ المصري، يستخدم أمير الرفاعي خبراته لحمل أكثر الثعابين خطورة في العالم على النوم.
اعتزل الحارس المصري عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، اللعب دوليا اليوم الاثنين بعد مسيرة حافلة بالألقاب.
كانت أنباء اعتزال المطرب السعودي، محمد عبده، حاضرة بقوة اليوم الإثنين، بين المغردين السعوديين على "تويتر".
أعلن الممثل والمخرج الأمريكي، الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت ريدفورد اعتزاله التمثيل، الخريف المقبل.
كشف تقرير لصحيفة أمريكية، اليوم الإثنين، أن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يجري مساومة مع كبرى البنوك الأمريكية، مقابل الحصول على بيانات مستخدميها المالية.
فاز نجم المصارعة الحرة في شركة "WWE"، كاين، بمنصب سياسي في إحدى الولايات الأمريكية.
كشفت عارضة أزياء أمريكية شهيرة، عن كواليس مرورها بزلزال بالي، الذي وقع الأحد في إندونيسيا.
كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول "الصراصير" قد يكون مفيدا للأمعاء، حيث يساعد على تعزيز نمو البكتريا الجيدة، رغم أن الموضوع مثير للاشمئزاز لدى الكثيرين.
كشفت دراسة طبية حديثة، أن قلة النوم لها تأثير سلبي كبير على الجسم، وقد تتسبب في تدمير جهاز المناعة، مما يعرض الجسم لأمراض مزمنة، ربما تقضي على حياة الفرد.
صادف أمس الأحد، مرور 56 عاما على رحيل "أيقونة الإغراء" الأمريكية، مارلين مونرو، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في حي برنتوود في لوس أنجلوس، إثر تناولها جرعة زائدة من الباربيتورات.
يعتبر العلماء أن هناك أسبابا كثيرة لتشكل الهالات السوداء حول العين.
كشف أخصائي تغذية عن بعض الوجبات التي يمكنها أن تساعد في الحفاظ على برودة الجسم، ليتغلب على نوبات العرق خلال التواجد في أماكن بها درجات حرارة عالية.
ذكرت تقارير مؤخرا، أن أحدث هواتف "آيفون" التي تستعد شركة "أبل" الأمريكية لطرحها في الأسواق، خلال الفترة المقبلة، سيحمل ميزة غير مسبوقة في تاريخ الهاتف الأمريكي الأشهر.
أجريت قرعة الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، التي توج بلقبها نادي ريال مدريد الإسباني في النسخ الثلاث الأخيرة.
طور باحثون قطع غيار "ذكية" يمكنها إرسال إشارة في حالة رصد أي تلف داخل قطعة الغيار، مما يساعد في تحسين أداء القطع وتجنب الأعطال وخفض النفقات.
أثارت أحدث أغنيات الممثل المصري، محمد رمضان، بعنوان "أنا الملك" جدلا كبيرا واستياء عدد غفير من جمهوره وزملائه الفنانين، بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين 6 أغسطس/آب، أن صفقة انتقال اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونخ إلى برشلونة مهددة بالفشل.
احتفلت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، أمس الأحد، بعيد ميلادها 37 مع العائلة المالكة، ومن ثم قامت بحضور حفل زفاف أصدقاء الأمير هاري.
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