سجل إنتاج النفط الأمريكي أعلى مستوى شهري منذ أكثر من 46 عاما، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
حققت البنوك التركية صافي ربح تخطى 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد موجة هبوط، وبدأت مؤشرات الأسهم تتعافي في تعاملات، أمس الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول.
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه نهاية أكتوبر / تشرين الأول.
أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن احتياطات روسيا الدولية ارتفعت خلال أسبوع في الفترة ما بين 15-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنسبة 0.4 بالمئة وبلغت 432 مليار مقابل 430.3 مليار دولار في 15 ديسمبر الحالي.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول.
تعتزم السعودية والإمارات فرض ضريبة 5% على معظم السلع والخدمات العام المقبل (2018)، لتعزيز عائداتهما بعد انهيار أسعار النفط قبل 3 سنوات.
ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية، اليوم الخميس، في آخر أيام التداول لعام 2017، الذي كانت خلاله ضمن الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة حول العالم، بينما سجلت معظم بورصات الشرق الأوسط مكاسبا.
بدأ المؤشر نيكي القياسي تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس، دون تغيير عن مستوى الإقفال السابق.
كشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي، اليوم الخميس، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، أن خط أنابيب نفطي كان جرى تفجيره أمس الثلاثاء، سيحتاج نحو أسبوع لإصلاحه.
ارتفعت الأسهم الأمريكية ارتفاعا طفيفا في تعاملات هزيلة، اليوم الأربعاء، حيث بددت المكاسب التي حققتها بعض شركات التكنولوجيا الكبرى أثر الخسائر التي مني بها قطاع الطاقة، وهو ما ساعد المؤشرات الكبرى على البقاء فوق مستويات الإغلاق السابق بقليل.
هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، مع زيادة مراهنة المتعاملين على أن المزيد من البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في تقليص الحوافز النقدية في عام 2018 بسبب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
أقر محمد عثمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بتدني الصادرات.
أعلن رئيس شركة "غازبروم نفط"، ألكسندر ديوكوف، اليوم الأربعاء، أن الشركة لا تعيد النظر بخططها الاستراتيجية بسبب اتفاقية "أوبك +".
نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تقريرا، اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أن الفحص العميق للأسواق المالية العالمية أظهر أن 7 فقط من بين 250 أصلًا في مختلف الفئات بما في ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس أسعارها هذا العام.
قال حرس منشآت النفط الليبية إن تنظيمات إرهابية يمكن أن تكون هي المسؤولة عن تفجير خط أنابيب النفط.
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود خام القياس العالمي مزيج برنت مساء أمس الذي تجاوز 67 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2015، بينما تعافت بورصة دبي قليلا من أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
نجحت إيران في إطفاء حريق اندلع في أحد حقول النفط قبل شهرين، ولم يتوقف منذ ذلك الحين.
ساهمت مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول.
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