نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تقريرا، اليوم الأربعاء، ذكرت فيه أن الفحص العميق للأسواق المالية العالمية أظهر أن 7 فقط من بين 250 أصلًا في مختلف الفئات بما في ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس أسعارها هذا العام.