الضيوف: د. عبير كايد، الأكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الأمريكي والشرق أوسطي؛ ومناف كيلاني، الكاتب والمحلل السياسي.
ضيف الحلقة: محمد غروي- باحث في الشؤون الإقليمية
ضيوف الحلقة: من القاهرة النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري؛ ومن الخرطوم محمد حامد جمعة مدير تحرير صحيفة "الصحافة" السودانية؛ ومن أديس أبابا أنور إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي
ضيف حلقة اليوم: الخبير في قضايا التوازن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري اللواء الدكتور سهيل يونس
ضيف الحلقة: عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الدولية في حركة "فتح" السيد روحي فتوح
الضيوف: د. محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي؛ ود. مهدي شحادة مدير المركز العربي الأوروبي؛ ود. مصطفى أوغلو المحلل السياسي التركي؛ والشيخ صباح الساعدي عضو تحالف "سائرون" في بغداد؛ ومدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون
ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع
ضيف الحلقة: فضل المطاع- عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله".
إسرائيل تستعد لعملية واسعة النطاق ضد "حزب الله" في إطار مواجهتها مع إيران، في إشارة إلى أن تل أبيب تحضر لتوجيه ضربة قاصمة لـ"حزب الله" و"حماس"، هنا نلقي الضوء على ما جاء بخصوص "حزب الله":
ضيف حلقة اليوم أستاذ القانون في جامعة دمشق ، عضو مجلس الشعب السوري، وعضو لجنة صياغة مسودة الدستور الحالي الدكتور محمد خير العكّام
ضيوف الحلقة: من بيروت، ناصر قنديل رئيس شبكة "توب نيوز" الإخبارية؛ ومن دمشق، دكتور علاء الأصفري الخبير السياسي والاستراتيجي
الضيوف: من غزة الصحفي الفلسطيني الأستاذ مصطفى الصواف؛ وفيصل أبو شهلا، عضو المجلس التشريعي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"؛ وعزيز الربيعي، مدير مركز "الرقيب" للدراسات الاستراتيجية؛ والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور أحمد السيد
ضيف الحلقة: أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي.
ضيف الحلقة: عزيز جبر شيال- مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في كلية العلوم السياسية بجامعة المستنصرية
ضيف الحلقة: ناجي الزعبي- خبير في الشؤون الإقليمية
ضيوف الحلقة: من صنعاء محمد الديلمي الكاتب والمحلل السياسي؛ ومن عدن منصور صالح المحلل السياسي
عززت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود من وجودها في القدس، وذلك في إطار تأمين احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عصر اليوم.
ضيوف حلقة اليوم: طارق الأحمد، عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الجتماعي، عضو وفد المحادثات إلى جنيف وسوتشي؛ وومن سورية الدكتور عادل الذنون، عضو الأكاديمية الفلسطينية للإعلام الدولي، المحلل السياسي والأستاذ المحاضر في جامعة البعث
ضيوف الحلقة: الدكتور علي التميمي - المختص في القانون الدولي؛ وعلي فضل الله - باحث أمني، نائب رئيس مركز التنمية الإعلامية
الضيف وضاح الجندي – مدير مركز التعاون الروسي العربي
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com