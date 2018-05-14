إسرائيل تستعد لعملية واسعة النطاق ضد "حزب الله" في إطار مواجهتها مع إيران، في إشارة إلى أن تل أبيب تحضر لتوجيه ضربة قاصمة لـ"حزب الله" و"حماس"، هنا نلقي الضوء على ما جاء بخصوص "حزب الله":