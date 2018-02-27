حدث خلال تمرين عسكري أن "قتلت" غواصة هندية من صنع روسي غواصة أمريكية.
قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، إن مواصفات الوزن والأبعاد الفنية لصواريخ " سارمات" الثقيلة تسمح بوضعها في صوامع تحت الأرض بعد تحديثها.
يسير الشرق الأوسط نحو سيناريو نووي مرعب تخشاه إسرائيل، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن السعودية يمكن أن تقود سباق تسلح في المنطقة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الخميس 1 آذار/ مارس، عن اعتماد القوات المسلحة الروسية أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية منذ عام 2012.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، اليوم الخميس 1 مارس/آذار عن بدء المرحلة النشطة لاختبارات منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات".
تشهد شبه الجزيرة العربية استخدامًا ناجحًا لمركبات المشاة القتالية الروسية الصنع "بي إم بي-2".
تضطر وحدات الجيش العربي السوري التي بدأت العمليات العسكرية ضد إرهابيي جبهة النصرة والمسلحين الموالين لها في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، إلى خرق الاستحكامات التي أقامها الإرهابيون.
تستمر مروحيات "مي-25" في توفير الدعم الناري للجيش السوري خلال عملياته ضد الإرهابيين.
من المتوقع أن تنضم قنبلة جديدة إلى ترسانة أسلحة الجيش الروسي خلال العام الحالي.
أعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، أن الدفعة الأولى من الأسلحة الدفاعية الأمريكية، ستصل إلى أوكرانيا خلال أسابيع قليلة.
زودت المقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس بسطح خارجي ذكي. فقد تم تركيب الرادار إن036 "بيلكا" على سطح الطائرة الخارجي، وليس فقط في مقدمة هيكلها.
حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فوتيل من أن بلاده تفقد نفوذها في العالم، لأن حلفاءها يتطلعون لشراء الأسلحة من منافسيها بصورة أسرع وأرخص.
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فوتيل إن إيران تستثمر في حروب الوكالة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وتيرة تلك العمليات تسارعت بعد الاتفاق النووي.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 28 فبراير / شباط، إن بقاء السلاح النووي غير الاستراتيجي الأمريكي في أوروبا يعرقل عملية نزع السلاح النووي.
ينشط الجيش السوري الآن في استخدام عربات "بي تي إر".
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر خلاله قيام قوات خاصة روسية بمناورة عسكرية في سوريا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعزز نظام الدفاع الجوي لموسكو بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس"، التي ستغطي أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" "تريومف".
يستمر الجيش السوري في استخدام راجمات الصواريخ "أوراغان" (الإعصار) خلال عملياته القتالية ضد الإرهابيين.
تستعد اليابان لحشد أنظمة دفاع صاروخي لمواجهة التهديدات الصينية في مضيق ماياكو.
ستزود القوات الروسية براجمات الصواريخ الثقيلة "توس-1أ" (سولنتسيبيك). وتتميز هذه الراجمة بقدرتها على تدمير تحصينات العدو على مساحة 4 كم مربع.
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