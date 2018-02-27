يسير الشرق الأوسط نحو سيناريو نووي مرعب تخشاه إسرائيل، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن السعودية يمكن أن تقود سباق تسلح في المنطقة.