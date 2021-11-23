الأرصاد المصرية تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

وبذلك ينتهي أسبوع من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد، تساقطت فيها الأمطار في عدد من المناطق، وصلت إلى حد السيول في بعض مدن الصعيد والأسكندرية.وقالت الهيئة في بيانها اليوم الثلاثاء، إن غدا الأربعاء يشهد طقسا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبار من الخميس (25 نوفمبر) تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2:4 درجات مئوية.زفت الهيئة، بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة بدءاً من الخميس المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجة مئوية.وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الاولى من الصباح، من الساعة الخامسة وحتى السابعة كل يوم، الأيام المقبلة، مشددة على ضرورة الحرض أثناء القيادة على الطرق السريعة خاصة في الفترة ما بين 5 إلى 7 صباحا.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، تحسن حالة الطقس على مختلف محافظات الجمهورية، بداية من يوم غد الأربعاء وحتى الاثنين المقبل.
وبذلك ينتهي أسبوع من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد، تساقطت فيها الأمطار في عدد من المناطق، وصلت إلى حد السيول في بعض مدن الصعيد والأسكندرية.
وقالت الهيئة في بيانها اليوم الثلاثاء، إن غدا الأربعاء يشهد طقسا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.
وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبار من الخميس (25 نوفمبر) تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2:4 درجات مئوية.
زفت الهيئة، بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة بدءاً من الخميس المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجة مئوية.
وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الاولى من الصباح، من الساعة الخامسة وحتى السابعة كل يوم، الأيام المقبلة، مشددة على ضرورة الحرض أثناء القيادة على الطرق السريعة خاصة في الفترة ما بين 5 إلى 7 صباحا.