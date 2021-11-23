التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يرتفع 30%

جاء ذلك وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بحسب موقع "مصراوي".وأصدر الجهاز المركزي تقريره الجديد، بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لدول الكوميسا برئاسة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال تلك الفترة 3.1 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار من الفترة نفسها من عام 2020.كذلك، سجلت الواردات المصرية من دول الكوميسا ارتفاعا خلال الفترة نفسها ارتفاعا نسبته 25% من 721 مليون دولار إلى 901 مليون دولار.وتصدرت ليبيا قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا فيما يتعلق بالاستيراد من مصر خلال الشهور الـ 9 الأولى من 2021، بقيمة 711 مليون دولار، تليها السودان بقيمة صادرات من مصر بلغت 588 مليون دولار، ثم كينيا284 مليون دولار فتونس 202 مليون دولار، وأثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار.وكانت اللدائن ومصنوعاتها على رأس الصادرات المصرية لدول الكوميسا، بقيمة وصلت إلى 236 مليون دولار.كما صدرت مصر إلى دول الكوميسا (تضم 21 دولة إفريقية) ملحا وكبريتا وأحجارا وأسمنتا بقيمة 136 مليون دولار، ووقودا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 136 مليون دولار.وفيما يتعلق بقائمة أعلى خمس دول تصديرا لمصر في الكوميسا، خلال ذات الفترة احتلت السودان المركز الأول، حيث استوردت مصر منها منتجات بقيمة 258 مليون دولار، تلتها زامبيا بقيمة 251 مليون دولار، فيما حلت كينيا ثالثة بقيمة 173 مليون دولار، وبعدها ليبيا بقيمة 68 مليون دولار، وحلت تونس في المركز الخامس، حيث استوردت منها مصر منتجات بقيمة 56 مليون دولار.وتصدر النحاس ومصنوعاته قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا بواردات بلغت 297 مليون دولار، ثم البن والشاي والبهارات بقيمة 159 مليون دولار، بينما استوردت مصر من الكوميسا حيوانات حية بقيمة 147 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من 2021.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال تلك الفترة 3.1 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار من الفترة نفسها من عام 2020.
كذلك، سجلت الواردات المصرية من دول الكوميسا ارتفاعا خلال الفترة نفسها ارتفاعا نسبته 25% من 721 مليون دولار إلى 901 مليون دولار.
وتصدرت ليبيا قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا فيما يتعلق بالاستيراد من مصر خلال الشهور الـ 9 الأولى من 2021، بقيمة 711 مليون دولار، تليها السودان بقيمة صادرات من مصر بلغت 588 مليون دولار، ثم كينيا284 مليون دولار فتونس 202 مليون دولار، وأثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار.
وكانت اللدائن ومصنوعاتها على رأس الصادرات المصرية لدول الكوميسا، بقيمة وصلت إلى 236 مليون دولار.
كما صدرت مصر إلى دول الكوميسا (تضم 21 دولة إفريقية) ملحا وكبريتا وأحجارا وأسمنتا بقيمة 136 مليون دولار، ووقودا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 136 مليون دولار.
وفيما يتعلق بقائمة أعلى خمس دول تصديرا لمصر في الكوميسا، خلال ذات الفترة احتلت السودان المركز الأول، حيث استوردت مصر منها منتجات بقيمة 258 مليون دولار، تلتها زامبيا بقيمة 251 مليون دولار، فيما حلت كينيا ثالثة بقيمة 173 مليون دولار، وبعدها ليبيا بقيمة 68 مليون دولار، وحلت تونس في المركز الخامس، حيث استوردت منها مصر منتجات بقيمة 56 مليون دولار.
وتصدر النحاس ومصنوعاته قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا بواردات بلغت 297 مليون دولار، ثم البن والشاي والبهارات بقيمة 159 مليون دولار، بينما استوردت مصر من الكوميسا حيوانات حية بقيمة 147 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من 2021.