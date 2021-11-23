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السعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور
السعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور
أعلنت وزارة التعليم في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إصدار النتائج في نظام "نور". 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T17:25+0000
2021-11-23T17:25+0000
وزارة التعليم السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الوزارة إن موعد رصد النتائج وإصدار إشعاراتها للطلاب والطالبات لجميع المراحل سيكون في موعد أقصاه الخميس المقبل.ومؤخرا، أجرت وزارة التعليم تعديلا على أيقونات إدخال الدرجات في نظام "نور" الإلكتروني، بحسب موقع "صدى".وتتوافق هذه التعديلات مع توزيع الدرجات بحسب نظام الفصول الثلاثة التي جرى اعتمادها بداية من العام الدراسي الحالي.وشملت التعديلات على نظام نور إضافة أيقونات للاختبارات القصيرة وتم تخصيص 20 درجة لها.كما تضمنت أيقونة للواجبات وتم تخصيص 5 درجات لها، وأيقونة للبحوث والتقارير والمشروعات وتم تخصيص 10 درجات لها.
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وزارة التعليم السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور

17:25 GMT 23.11.2021
© AP Photo / Leah Millsمدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Leah Mills
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أعلنت وزارة التعليم في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إصدار النتائج في نظام "نور".
وقالت الوزارة إن موعد رصد النتائج وإصدار إشعاراتها للطلاب والطالبات لجميع المراحل سيكون في موعد أقصاه الخميس المقبل.
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12:35 GMT
ومؤخرا، أجرت وزارة التعليم تعديلا على أيقونات إدخال الدرجات في نظام "نور" الإلكتروني، بحسب موقع "صدى".
وتتوافق هذه التعديلات مع توزيع الدرجات بحسب نظام الفصول الثلاثة التي جرى اعتمادها بداية من العام الدراسي الحالي.
وشملت التعديلات على نظام نور إضافة أيقونات للاختبارات القصيرة وتم تخصيص 20 درجة لها.
كما تضمنت أيقونة للواجبات وتم تخصيص 5 درجات لها، وأيقونة للبحوث والتقارير والمشروعات وتم تخصيص 10 درجات لها.
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