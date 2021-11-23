https://arabic.sputniknews.com/20211123/السلطات-السورية-تفرج-عن-متورطين-في-أعمال-مسلحة-بدرعا-صور--1052475764.html

السلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور

السلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور

أفرجت السلطات السورية عن مجموعة جديدة من المتورطين في أعمال مسلحة وإرهابية بمحافظة درعا خلال السنوات الأخيرة. 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T14:05+0000

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2021-11-23T14:05+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا أن السلطات السورية أفرجت عن دفعة ثالثة من الموقوفين في درعا وفقا لاتفاق التسوية الأخير الذي تم إبرامه بدعم روسي في المحافظة، وأسفر عن تسوية أوضاع الآلاف من المسلحين المتحصنين في بعض أحياء المدينة، ومدن وبلدات ريفها.وقال المراسل إن هذه الدفعة من الموقوفين هي الـ13 ممن تم إطلاق سراحهم بعد تطبيق اتفاق التسوية الذي رعته روسيا عام 2018 دعماً لمسيرة المصالحة الوطنية.وأشار إلى أن عدد الموقوفين المفرج عنهم 25 موقوفا، تصل أحكام توقيفهم إلى سنوات، وبينهم مدنيين وعسكريين ممن تورطوا في الأحداث بمحافظة درعا.وقال اللواء مفيد حسن، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في جنوب سوريا: "سيكون هناك دفعات أخرى وبشكل أسبوعي، مشيرا إلى أن العمل جار على معالجة وضع دفعة جديدة من الموقوفين".من جانبه، دعا محافظ درعا، المهندس لؤي خريطه، إلى ضرورة مساعدة جميع المفرج عنهم للانخراط بالشكل الصحيح في المجتمع، والمساهمة بدورهم في بناء الوطن.رئيس لجنة المصالحة في محافظة درعا، حسين الرفاعي، أشار إلى "ضرورة تقدير هذه المكرمات المتلاحقة من السيد الرئيس بشار الأسد وذلك من خلال العمل على رد الوفاء وتكاتف جهود الجميع لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ونبذ كل أشكال الفوضى والإرهاب".هذا وشهد الأسبوع الفائت إفراجا عن دفعة من الموقوفين بلغ عددهم 15 موقوفا وذلك بعفو خاص من الرئيس السوري بشار الأسد.

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