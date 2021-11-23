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https://arabic.sputniknews.com/20211123/السلطات-السورية-تفرج-عن-متورطين-في-أعمال-مسلحة-بدرعا-صور--1052475764.html
السلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور
السلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور
أفرجت السلطات السورية عن مجموعة جديدة من المتورطين في أعمال مسلحة وإرهابية بمحافظة درعا خلال السنوات الأخيرة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:05+0000
2021-11-23T14:05+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا أن السلطات السورية أفرجت عن دفعة ثالثة من الموقوفين في درعا وفقا لاتفاق التسوية الأخير الذي تم إبرامه بدعم روسي في المحافظة، وأسفر عن تسوية أوضاع الآلاف من المسلحين المتحصنين في بعض أحياء المدينة، ومدن وبلدات ريفها.وقال المراسل إن هذه الدفعة من الموقوفين هي الـ13 ممن تم إطلاق سراحهم بعد تطبيق اتفاق التسوية الذي رعته روسيا عام 2018 دعماً لمسيرة المصالحة الوطنية.وأشار إلى أن عدد الموقوفين المفرج عنهم 25 موقوفا، تصل أحكام توقيفهم إلى سنوات، وبينهم مدنيين وعسكريين ممن تورطوا في الأحداث بمحافظة درعا.وقال اللواء مفيد حسن، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في جنوب سوريا: "سيكون هناك دفعات أخرى وبشكل أسبوعي، مشيرا إلى أن العمل جار على معالجة وضع دفعة جديدة من الموقوفين".من جانبه، دعا محافظ درعا، المهندس لؤي خريطه، إلى ضرورة مساعدة جميع المفرج عنهم للانخراط بالشكل الصحيح في المجتمع، والمساهمة بدورهم في بناء الوطن.رئيس لجنة المصالحة في محافظة درعا، حسين الرفاعي، أشار إلى "ضرورة تقدير هذه المكرمات المتلاحقة من السيد الرئيس بشار الأسد وذلك من خلال العمل على رد الوفاء وتكاتف جهود الجميع لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ونبذ كل أشكال الفوضى والإرهاب".هذا وشهد الأسبوع الفائت إفراجا عن دفعة من الموقوفين بلغ عددهم 15 موقوفا وذلك بعفو خاص من الرئيس السوري بشار الأسد.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/محافظ-سوري-لـسبوتنيك-البذار-الأمريكية-تحمل-وباء-النيماتودا-المدمر-صور-وفيديو--1050778094.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, سوريا

السلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور

14:05 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أفرجت السلطات السورية عن مجموعة جديدة من المتورطين في أعمال مسلحة وإرهابية بمحافظة درعا خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا أن السلطات السورية أفرجت عن دفعة ثالثة من الموقوفين في درعا وفقا لاتفاق التسوية الأخير الذي تم إبرامه بدعم روسي في المحافظة، وأسفر عن تسوية أوضاع الآلاف من المسلحين المتحصنين في بعض أحياء المدينة، ومدن وبلدات ريفها.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
وقال المراسل إن هذه الدفعة من الموقوفين هي الـ13 ممن تم إطلاق سراحهم بعد تطبيق اتفاق التسوية الذي رعته روسيا عام 2018 دعماً لمسيرة المصالحة الوطنية.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
وأشار إلى أن عدد الموقوفين المفرج عنهم 25 موقوفا، تصل أحكام توقيفهم إلى سنوات، وبينهم مدنيين وعسكريين ممن تورطوا في الأحداث بمحافظة درعا.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
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أمس, 19:25 GMT
وقال اللواء مفيد حسن، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في جنوب سوريا: "سيكون هناك دفعات أخرى وبشكل أسبوعي، مشيرا إلى أن العمل جار على معالجة وضع دفعة جديدة من الموقوفين".
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا

ولفت اللواء حسن إلى ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتعزيز الحالة الأمنية ومحاربة كل أشكال الفوضى التي لا يزال البعض يمارسها.

© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
من جانبه، دعا محافظ درعا، المهندس لؤي خريطه، إلى ضرورة مساعدة جميع المفرج عنهم للانخراط بالشكل الصحيح في المجتمع، والمساهمة بدورهم في بناء الوطن.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
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10:42 GMT
رئيس لجنة المصالحة في محافظة درعا، حسين الرفاعي، أشار إلى "ضرورة تقدير هذه المكرمات المتلاحقة من السيد الرئيس بشار الأسد وذلك من خلال العمل على رد الوفاء وتكاتف جهود الجميع لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ونبذ كل أشكال الفوضى والإرهاب".
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
وشهدت عملية إطلاق سراح الدفعة الجديدة من الموقوفين بحضور رسمي وشعبي في المحافظة.
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا - Sputnik عربي
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
1/1
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
السلطات السورية تفرج عن متورطين بأعمال مسلحة في درعا، سوريا
هذا وشهد الأسبوع الفائت إفراجا عن دفعة من الموقوفين بلغ عددهم 15 موقوفا وذلك بعفو خاص من الرئيس السوري بشار الأسد.
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