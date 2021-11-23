تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/ترحيل-تمثال-رئيس-أمريكي-أسبق-من-نيويورك-لارتباطه-بالعبوديةفيديو-1052608222.html
ترحيل تمثال رئيس أمريكي أسبق من نيويورك "لارتباطه بالعبودية"...فيديو
ترحيل تمثال رئيس أمريكي أسبق من نيويورك "لارتباطه بالعبودية"...فيديو
أزالت لجنة التصميم العام في نيويورك تمثال للرئيس الأمريكي توماس جيفرسون من قاعة مجلس مدينة نيويورك بسبب صلته بتجارة الرقيق. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:35+0000
2021-11-23T14:35+0000
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752325_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6bace7da1d2abd12f9f3362eccd7897.jpg
وقررت لجنة التصميم العام في مدينة نيويورك تفكيك التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام، بعد إعادة تقييم تراث الأب المؤسس، والذي كان أيضًا مالكًا للعبيد.وتصاعدت الأصوات الداعية لإزالة التمثال بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس العام الماضي والذي خلف احتجاجات واسعة.ويعتبر جيفرسون المتوفي عام 1826 ثالث رؤساء الولايات المتحدة، ويظهر أيضًا في الورقة النقدية من فئة الدولارين.وكما يعد المؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال، حيث أنه صاحب المقولة الشهيرة: "كل الرجال خلقوا متساوين"، ولكنه استعبد أكثر من 600 شخص وأنجب ستة أطفال على الأقل من سالي همينجز، وهي امرأة استعبدها.ويعتبر تمثاله، الذي ظهر في قاعة مدينة نيويورك منذ عام 1915، هو نسخة طبق الأصل من قطعة برونزية لبيير جان ديفيد دانجرز، الموجودة في مبنى "الكابيتول" الأمريكي.ويتم الآن نقل التمثال إلى جمعية نيويورك التاريخية، حيث سيبقى هناك بشكل طويل الأجل.وأصبحت الآثار المماثلة هدفًا للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في السنوات الأخيرة، وقد تم بالفعل إزالة بعض تماثيل جيفرسون الأخرى أو تدميرها، بما في ذلك تماثيل في ولايتي أوريغون وجورجيا.
أمريكا
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752325_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_632267541658e0f039e6d7a1fb0cd9aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أمريكا

ترحيل تمثال رئيس أمريكي أسبق من نيويورك "لارتباطه بالعبودية"...فيديو

14:35 GMT 23.11.2021
© REUTERS / Eduardo Munozنيويورك تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021
نيويورك تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، الولايات المتحدة 19 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
تابعنا عبر
أزالت لجنة التصميم العام في نيويورك تمثال للرئيس الأمريكي توماس جيفرسون من قاعة مجلس مدينة نيويورك بسبب صلته بتجارة الرقيق.
وقررت لجنة التصميم العام في مدينة نيويورك تفكيك التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام، بعد إعادة تقييم تراث الأب المؤسس، والذي كان أيضًا مالكًا للعبيد.
وتصاعدت الأصوات الداعية لإزالة التمثال بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس العام الماضي والذي خلف احتجاجات واسعة.
ويعتبر جيفرسون المتوفي عام 1826 ثالث رؤساء الولايات المتحدة، ويظهر أيضًا في الورقة النقدية من فئة الدولارين.
وكما يعد المؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال، حيث أنه صاحب المقولة الشهيرة: "كل الرجال خلقوا متساوين"، ولكنه استعبد أكثر من 600 شخص وأنجب ستة أطفال على الأقل من سالي همينجز، وهي امرأة استعبدها.
ويعتبر تمثاله، الذي ظهر في قاعة مدينة نيويورك منذ عام 1915، هو نسخة طبق الأصل من قطعة برونزية لبيير جان ديفيد دانجرز، الموجودة في مبنى "الكابيتول" الأمريكي.
ويتم الآن نقل التمثال إلى جمعية نيويورك التاريخية، حيث سيبقى هناك بشكل طويل الأجل.
وأصبحت الآثار المماثلة هدفًا للاحتجاجات المناهضة للعنصرية في السنوات الأخيرة، وقد تم بالفعل إزالة بعض تماثيل جيفرسون الأخرى أو تدميرها، بما في ذلك تماثيل في ولايتي أوريغون وجورجيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:01 GMTرحيل 4 مذيعات مصريات أشهرهن شيرين دويك... الوسط الإعلامي يتشح بالسواد
14:55 GMTشويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا
14:54 GMTظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
14:51 GMT الكويت تفكر في نوع جديد من التأشيرات ليست للجميع
14:50 GMTانفجار في مصنع للصواريخ قرب العاصمة الصربية بلغراد...فيديو
14:43 GMTمعركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
14:41 GMTالتحالف يعلن مقتل 110 مسلحين من جماعة "أنصار الله" بعمليات في اليمن
14:38 GMTالموت يفجع محمد منير ويحضر الجنازة من داخل سيارته... فيديو
14:35 GMTترحيل تمثال رئيس أمريكي أسبق من نيويورك "لارتباطه بالعبودية"...فيديو
14:35 GMTبيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ
14:33 GMTجينيفر لورانس تعترف بتفوق ليوناردو دي كابريو عليها في شباك التذاكر
14:20 GMTروسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت... الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه
14:16 GMTخبير: الوقود المصري لـ"حماس" مقابل أمن إسرائيل
14:14 GMTلبؤة "تأكل قلبا" بشراهة في حديقة الحيوان...فيديو
14:14 GMTالسفارة الفرنسية في إثيوبيا تدعو رعاياها إلى المغادرة "في أقرب وقت"
14:11 GMTكوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من الولايات المتحدة
14:05 GMTالسلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور
14:00 GMTأفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
13:58 GMTالحكومة النيجيرية ترفض تقريرا قضائيا يصف قتل المتظاهرين العام الماضي بـ"المجزرة"
13:56 GMTالسفير الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نعول على روسيا وإلا سنضطر لاتخاذ خطوات أحادية الجانب