جينيفر لورانس تعترف بتفوق ليوناردو دي كابريو عليها في شباك التذاكر

اعترفت الممثلة الأمريكية، جينيفر لورانس، أن مواطنها الممثل، ليوناردو دي كابريو يتفوق عليها في ‏حصد الإيرادات بشباك التذاكر السينمائية.‏ 23.11.2021, Sputnik عربي

ليوناردو دي كابريو

جينيفر لورانس

وبينما عبرت لورانس (31 عاما) في تصريحات لها مع مجلة "فانيتي فير" عن تعاونها الفني الأول مع دي كابريو في فيلمهما الجديد "Don’t Look Up"، من إنتاج منصة "نيتفلكس" الأمريكية، فقد لفتت إلى وجود فارق كبير بينهما في الأجر المادي.وفي تقريرها السنوي لرواتب ممثلي هوليوود، كشفت مجلة "فارايتي" الأمريكية أن جينيفر لورانس تتقاضى 5 ملايين دولار أقل من ليوناردو دي كابريو، على الرغم من أنها في قائمة أسماء الممثلات الأكثر طلبا للتعاقد معهن.وعن تفاوت الأجور بينها وبين ليوناردو دي كابريو، قالت جينيفر لورانس: "ليونارود يحصد لشباك التذاكر أكثر مما أفعله، وأنا محظوظة للغاية وسعيدة بصفقتي مع نيتفلكس".وأردفت: "لكن أنا متأكدة من أنه من غير المريح للغاية الاستفسار عن المساواة في الأجر بالنسبة للنساء. وإذا كنت تشكك في شيء يبدو غير متساو، فسيردون عليك بأنه ليس تباينا بين الجنسين، لكنهم لا يستطيعون إخبارك ما هو بالضبط ".وتجسد جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو في أحداث فيلم "Don’t Look up" دور علماء فلك يحاولون تحذير الكوكب من مذنب قاتل يتجه إلى الأرض.وسيطرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما سيعرض على "نيتفلكس" في 24 من الشهر نفسه.

