https://arabic.sputniknews.com/20211123/رحيل-4-مذيعات-مصريات-أشهرهن-شيرين-دويك-الوسط-الإعلامي-يتشح-بالسواد-1052644275.html

رحيل 4 مذيعات مصريات أشهرهن شيرين دويك... الوسط الإعلامي يتشح بالسواد

رحيل 4 مذيعات مصريات أشهرهن شيرين دويك... الوسط الإعلامي يتشح بالسواد

فقد الوسط الإعلامي المصري 4 من مذيعاته اللاتي وافتهن المنية خلال شهر واحد فقط،، وبشكل مفاجئ، أشهرهن شيرين دويك. 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T15:01+0000

2021-11-23T15:01+0000

2021-11-23T15:01+0000

أخبار الفنانين في مصر

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أكد الموقع الإلكتروني "صوت الأمة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوسط الإعلامي المصري فقد 4 مذيعات خلال 10 أيام فقط، هذا الشهر، وبشكل مفاجئ للجميع، أولهن كانت مها حسني، وآخرهن هدى شبانة، مرورا بشيرين دويك، وأسماء مصطفى. وتوفيت، أمس الاثنين، الإعلامية هدى شبانة التي تعمل مذيعة بتلفزيون "القنال"، أي القناة الرابعة المصرية، التابع للقنوات الإقليمية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وتم تشييع جنازتها، ظهر اليوم الثلاثاء.وفي اليوم نفسه، توفيت الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيبت بمرض السرطان، وقامت بإجراء عدد من العمليات الجراحية، وشيعت جنازتها، أمس، وهو ما أكده زوجها عضو مجلس النواب المصري، أيمن أبو العلا.وقبل أيام قليلة، وتحديدا، في السابع عشر من الشهر الجاري، توفيت الإعلامية شيرين دويك، بشكل مفاجئ، المذيعة بالتلفزيون المصري، نتيجة لتشخيص خاطئ لجلطة في الشريان التاجي، وهو ما أكدته الصفحة الرسمية للتليفزيون المصري "ماسبيرو"، على "فيسبوك".وقبلها بيومين، توفيت الإعلامية مها حسني، المذيعة بالتليفزيون المصري، أيضا، وهو ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على "فيس بوك"، بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك

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