شركة روسية تطلق مروحية بصالون فاخر

وقال بوغينسكي في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الممكن أن يتم توقيع أول عقد لتوريد مروحية "أنسات" بصالون سيارة "أوروس" الفخمة قبل نهاية عام 2021".وأشار إلى أنه من الممكن أن تصنع روسيا مروحيات "أنسات" لدول أجنبية أيضا، وأكد وجود اهتمام كبير بمروحية "أنسات" في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة.ومن الممكن أن تقوم روسيا بتوريد مروحيات "أنسات" بصالون سيارة "أوروس" لدولة الإمارات العربية بعد الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية من السلطات الإماراتية.
أعلن أندريه بوغينسكي، مدير عام شركة "مروحيات روسيا" عن إنشاء مروحية بصالون سيارة "أوروس" الفخمة تحت اسم "أنسات".
وقال بوغينسكي في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الممكن أن يتم توقيع أول عقد لتوريد مروحية "أنسات" بصالون سيارة "أوروس" الفخمة قبل نهاية عام 2021".
وأكد مدير عام الشركة التي تدير قطاع صناعة المروحيات الروسية أن العمل في مشروع إنشاء المروحية بصالون السيارة الفخمة جار، وأشار إلى أنه ينتظر توقيع عقد توريد هذه المروحية في روسيا قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تصنع روسيا مروحيات "أنسات" لدول أجنبية أيضا، وأكد وجود اهتمام كبير بمروحية "أنسات" في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة.
ومن الممكن أن تقوم روسيا بتوريد مروحيات "أنسات" بصالون سيارة "أوروس" لدولة الإمارات العربية بعد الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية من السلطات الإماراتية.