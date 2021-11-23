غانتس: إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا إلى الفلسطينيين بطائرات مسيرة

وأضاف غانتس خلال مشاركته في مؤتمر بجامعة ريخمان في هرتسليا: "إيران حاولت نقل متفجرات من سوريا عبر طائرات من دون طيار إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه تم إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في فبراير/ شباط 2018 من طراز شاهد 141 من مطار التيفور (T4) في سوريا عند تحليقها في أجواء إسرائيل الشمالية، بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية.وقال إن الطائرة المسيرة كانت محملة بالمتفجرات، مشيرا إلى أن تقديرات إسرائيلية أكدت أنها كانت في طريقها لمن سماهم "الإرهابيين" في الضفة الغربية.وشدد غانتس على أن "الطائرات المسيرة هي أسلحة دقيقة يمكنها الوصول إلى أهداف استراتيجية في نطاق آلاف الكيلومترات، وبالتالي فإن هذه القدرة تشكل بالفعل خطرا على الدول السنية والقوات الدولية في الشرق الأوسط وكذلك دول في أوروبا وإفريقيا".وتابع: "إيران تعمل أيضا خارج المنطقة وتنقل النفط والأسلحة إلى فنزويلا وتشغل فيلق القدس في أمريكا الجنوبية وتحاول التسلل إلى أفغانستان".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه تم إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في فبراير/ شباط 2018 من طراز شاهد 141 من مطار التيفور (T4) في سوريا عند تحليقها في أجواء إسرائيل الشمالية، بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية.
وقال إن الطائرة المسيرة كانت محملة بالمتفجرات، مشيرا إلى أن تقديرات إسرائيلية أكدت أنها كانت في طريقها لمن سماهم "الإرهابيين" في الضفة الغربية.
وأضاف: "لا تستخدم إيران الطائرات المسيرة للهجوم فحسب، بل تستخدمها أيضا لنقل الأسلحة إلى مبعوثيها".
وشدد غانتس على أن "الطائرات المسيرة هي أسلحة دقيقة يمكنها الوصول إلى أهداف استراتيجية في نطاق آلاف الكيلومترات، وبالتالي فإن هذه القدرة تشكل بالفعل خطرا على الدول السنية والقوات الدولية في الشرق الأوسط وكذلك دول في أوروبا وإفريقيا".
وتابع: "إيران تعمل أيضا خارج المنطقة وتنقل النفط والأسلحة إلى فنزويلا وتشغل فيلق القدس في أمريكا الجنوبية وتحاول التسلل إلى أفغانستان".